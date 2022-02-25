Официально российско-белорусские военные учения закончились 20 февраля. Накануне из уст ряда высокопоставленных лиц были слышны заявления, что войска, подчиненные Москве, будут по окончании учений немедленно выведены с территории нашей страны. Но этого не произошло.

Невольно возникает вопрос:

Можно ли рассматривать присутствие российских войск как нахождение оккупационной армии иностранного государства на территории Беларуси?

Зінаіда БАНДАРЭНКА, народная артыстка Беларусі:

– На мой погляд, ідзе ціхая акупацыя Беларусі. Хто-небудзь пытаўся ў беларусаў, ці згодны яны з прысутнасцю ў краіне расійскіх вайскоўцаў? Ніхто!

Владимир ГРИБАНОВ, депутат Верховного Совета Беларуси 12-го созыва:

– Конечно же, нельзя так считать. О чем разговор?! Какие же они оккупационные? Это же совместное решение на уровне руководителей двух стран.

Есть же Союзное государство, есть какие-то договоренности на уровне Организации Договора о коллективной безопасности. Какие могут быть вопросы?

Уладзімір ГЛОД, журналіст:

– Нягледзячы на наяўнасць так званай Саюзнай дзяржавы, усё ж такі расійскія войскі – гэта войскі іншай дзяржавы. Яны не беларускія, а суседняй краіны. Калі войскі не нашы, то яны замежныя, а замежныя – значыцца, акупацыйныя. Не бывае такога, каб у нейкай вайсковай адзінкі былі два камандуючыя. Камандуючы заўсёды адзін, а расійскія ж войскі не Аляксандру Лукашэнку падпарадкоўваюцца, а Уладзіміру Пуціну. А Пуцін для нас – замежнік.

Андрей САВИНЫХ, депутат Палаты представителей Национального собрания:

– Любое проведение военных учений предполагает приезд войск и их последующую отправку на места базирования. Это будет сделано безусловно.

Я вообще не уверен, что какие-то российские войска в Беларуси еще остались. Это могут быть домыслы. Но то, что все войска отправляются на места базирования, это общее правило, которое исполняется неукоснительно.

Алесь ГУРКОЎ, мінскі прадпрымальнік:

– Мне падаецца, што можна. І цяпер мне нават стала зразумела, чаму ў 2020 годзе Пуцін падтрымаў Лукашэнку. Таму сёння расійскія войскі і прысутнічаюць у Беларусі.

План нападу Расіі на Украіну быў даўно распрацаваны, і нашай краіне ў тым плане, на жаль, таксама была адведзена пэўная роля.

Анатолий АЛАЙ, кинорежиссер:

– Если бы мы были одни, без России, то Запад нас сожрал бы с потрохами. НАТО ведь присутствует в соседних государствах возле наших границ.

Поэтому лично для меня нахождение российских войск в Беларуси – не вопрос. Пускай сколько надо, столько здесь и сидят. Я придерживаюсь этой линии. Какие же они оккупанты? Повторюсь: если бы не Россия, нас бы давно сожрали, и плохо, что люди этого не понимают.

Россия – наша совместная защита, и она должна быть. Белорусская армия не такая сильная, и мы не такие авторитетные в мире, чтобы кому-то диктовать свои условия. А вместе мы выстоим.

Хотя надо понимать, что суверенитет и независимость у Беларуси никто не отнимает. А российские войска пускай стоят у нас, пока НАТО не успокоится и не перестанет давить на нас из-за кордона. А потом, я думаю, российские военные уйдут из Беларуси.

Александр КОЗУЛИН, экс-кандидат в президенты Беларуси:

– Сейчас по всему миру идет нагнетание энергии, и конфликтные события будут только нарастать. Вот и всё, что могу сказать.

Сергей КАЛЯКИН, лидер Белорусской партии левых «Справедливый мир»:

– Нельзя называть российские войска оккупационными, потому что они находятся по приглашению белорусского руководства.

И если есть соглашение в военной области, то, значит, российские войска здесь находятся на основании каких-то межправительственных соглашений. К оккупации это не имеет абсолютно никакого отношения.

И что, российские войска первый раз находятся в Беларуси? Они отсюда, по-моему, и не выходят. И российские военные базы есть у нас, и учения постоянно проводятся.

Вообще, смешно говорить о какой-то оккупации, если на территории твоей страны есть войска другой страны. Современный мир таков, что даже если эти войска находятся на расстоянии 300 километров от границы, то это не гарантия вашей безопасности.

Думаю, что со временем российские войска покинут территорию Беларуси. Это не навечно. А находятся в Беларуси они потому, что, как уже говорил, им разрешили это белорусские власти.

Уладзімір ДУБОВІК, ксёндз:

– Заўсёды дрэнна, калі ў тваёй краіне размешчаны войскі іншай дзяржавы, бо гэта супярэчыць нормам Канстытуцыі. Мне падаецца, што чужая армія нам ногул не патрэбна. З кім мы збіраемся наогул ваяваць? Ад каго абараняемся? Навошта нам гэта?

Александр ФУРМАНОВ, военный пенсионер из Гродно:

– Мне кажется, что таким образом идет медленная сдача Беларуси «старшему брату». У нас же есть своя боеспособная армия, зачем нам чужие военные? Если не ошибаюсь, во время учений по численности и мощности российские военные даже превосходили белорусских коллег.

Опрос проводил Алесь СВЕТЛАНИЧ.

Публикация из № 16 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»