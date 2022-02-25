Литовская комиссия по радио и телевидению запретила ретрансляцию в стране шести телеканалов на русском языке, сообщил в пятницу национальный вещатель Литовское национальное радио и телевидение.

Сообщается, что по предложению администрации комиссии принято решение запретить ретрансляцию каналов “Беларусь 24”, “НТВ Мир”, “РТР Планета”, “Россия 24” сроком на пять лет, “РБК”, “TVCI” – на три года. Решение вступило в силу пятницы.

Ранее о решении запретить вещание на территории страны пяти телеканалов – РТР Планета, НТВ Мир (также НТВ Мир Балтика), Беларусь 24, Россия 24 и ТВ Центр Международный (TVCI) – сообщила государственная служба по защите прав потребителей и техническому надзору (TTJA) Эстонии.

Сообщалось, что решение было принято после того, как по этим телеканалам 24 февраля транслировалось выступление президента РФ Владимира Путина, в ходе которого он объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Согласно оценке TTJA, эта трансляция “подрывает национальную безопасность и представляет значительную угрозу общественной безопасности”.

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