Мэр столицы Виталий Кличко призвал жителей города не выходить из домов, поскольку город вступил в фазу обороны.

“Хочу призвать жителей районов нашего города (оставайтесь дома – ред.), чтобы не подвергаться опасности. Город вступил в фазу обороны. Некоторые диверсионные группы проникли в город. Все, кто может защищать город, должен помогать киевлянам отстоять Киев”, – сказал мэр во время брифинга.

Кличко призвал киевлян находиться в помещениях дома или бомбоубежищах. Идти в последние еще можно, как только началась сирена, добавил мэр.

“Вооруженные силы сегодня демонстрируют героизм и самопожертвование ради нас с вами, ради нашего государства. Украинская армия держит оборону около Киева. Ситуация сложная, но мы верим в наши Вооруженные силы, поддерживаем их и помогаем”, – подчеркнул мэр.

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