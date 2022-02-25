Киев подвергся ракетному обстрелу

В Киеве ночью 25 февраля прогремели мощные взрывы, которые отчетливо слышали жители левого берега столицы и района Виноградарь. Перед взрывами был слышан звук пролетающего самолета или беспилотника, сообщает “РБК-Украина”.
Взрывы – результат работы противовоздушной обороны ВСУ, которые среагировали на авианалет.
В Госспецсвязи сообщают, что “мощные два взрыва в Киеве – работа украинских систем ПВО”.
Также людей призвали не паниковать, а в случае, когда слышны сирены – перейти к укрытию.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале опубликовал кадры места падения российского летательного аппарата.
Активист Евгений Карась сообщает в сети, что ПВО Киева сбили две российские баллистические ракеты.
Сегодня во многих украинских городах прозвучали взрывы. Их слышали в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах.
Трое киевлян ранено в результате попадания обломков ракеты в жилой дом на улице Кошице, 7-А, один из них в тяжелом состоянии, сообщает “Интерфакс-Украина”. Дом пылает, есть угроза разрушения.
На месте работают все аварийно-спасательные службы, скорые везут людей в больницы.
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