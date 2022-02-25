Известны достоверные факты: ведется нападение на Украину и с территории Беларуси, правда, первые атаки в немногочисленном составе российских военных украинскими силами были отбиты. Почему с белорусской стороны нет никаких препятствий для российских войск, пытающихся продвинуться на украинскую территорию?

Ответить на этот вопрос «Народная Воля» попросила пресс-секретаря Погранкомитета Беларуси Антона Бычковского.

«К сожалению, сейчас ничего прокомментировать не могу, поскольку нахожусь в отпуске, но вся информация в наших официальных источниках и нашем телеграм-канале, – сказал Бычковский. – Это всё, что я вам могу сказать».

Как сообщает Погранкомитет Беларуси, сейчас охрана государственной границы Республики Беларусь осуществляется в усиленном режиме.

«С учетом складывающейся обстановки для предотвращения провокаций органами пограничной службы усилена охрана границы со странами ЕС и Украиной, – говорят в ведомстве. – В пунктах пропуска осуществляются дополнительные контрольные мероприятия. Белорусская сторона готова обеспечить пропуск граждан Беларуси, возвращающихся с территории Украины».

Известно, что все пункты пропуска Украины на границе с Беларусью приостановили свое функционирование на неопределенный срок.

«В то же время, по информации украинской стороны, пропуск через украинско-белорусскую границу граждан Беларуси, которые возвращаются с территории Украины в Беларусь, будет осуществляться через украинский пункт пропуска Выступовичи (с белорусской стороны – Новая Рудня), – говорят в Погранкомитете. – В свою очередь белорусская сторона не прекращала оформления лиц и транспортных средств.

Что касается того, почему с белорусской стороны нет никаких препятствий для российских войск, пытающихся проникнуть на украинскую территорию, то ответа на этот вопрос «Народная Воля», к сожалению, вчера не смогла получить, хотя это имеет принципиальное значение.

Публикация из № 16 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»