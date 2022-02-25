Александр Лукашенко и Владимир Путин созвонились 24 февраля в 5.00. А уже через час президент России в прямом эфире объявил о начале военной спецоперации против Украины…

Знал ли Александр Лукашенко, что Россия заранее готовит наступление или с ним тоже сыграли втемную? Ответить на этот вопрос может только он сам, но, напомним, что еще недавно в интервью Владимиру Соловьеву Лукашенко заявлял, что никто не собирается нападать на Украину и что идет нагнетание ситуации со стороны Соединенных Штатов Америки. И США, и Евросоюз действительно настойчиво предупреждали, что Россия готовит военную операцию против Украины. Предпринимали дипломатические усилия, чтобы это остановить, предупреждали о санкциях, предупреждали об ответственности. Но Владимиру Путину, видите ли, тесно в границах Российской Федерации. Ему как имперцу нужно больше.

Естественно, военная операция начата под предлогом «установления мира».

Естественно, вчера официально сообщалось, что мирным гражданам Украины ничего не угрожает.

Естественно, в России не ожидают, что украинская армия в ответ на обстрел военных объектов в Киеве, Днепре, Харькове, Мариуполе и других городах начнет атаку с воздуха на аналогичные объекты в Ростовской, Белгородской или, скажем, Липецкой областях. А если бы такое случилось, то по всем телеканалам голосили бы русские матери, проклиная «бандеровцев» и «укрофашистов». Но что делает сама Россия? Почему мы должны быть безразличны к доле украинских матерей?

Для белорусов 24 февраля самой тревожной новостью стало сообщение Госпогранслужбы Украины: «Около 5 утра (по Киевскому времени, а в Минске и Москве уже было почти 6 часов) государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью». Появились кадры с погранпереходов о входе колонн военной техники с нашей территории. Позже та же Госпогранслужба Украины сообщила, что «около 9.40 со стороны Беларуси вертолет без опознавательных знаков в районе моста перед пунктом пропуска «Славутич» совершил обстрел левой и правой стороны от моста. Предварительно никто не пострадал».

Александр Лукашенко всё отрицает. «Вот я прочитал: «Около 5 утра госграница Украины на участке России и Беларуси подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью». Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции», – заявил Лукашенко на совещании с военными, которое прошло вчера.

В любом случае нет ответа на такой вопрос: подверглась ли на самом деле атаке российской армии госграница Украины с Беларусью? Если подверглась, то почему А.Лукашенко ничего не сказал, как вели себя в таком случае белорусские пограничники? Что, открыли для путинских танков ворота?

Пока сложно разобраться в происходящем. «Горячая» война всегда сопровождается войной информационной. Но неоспоримо то, что наши соседи украинцы воюют на своей земле и за свою землю. А, значит, правда на их стороне.

Публикация из № 16 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»