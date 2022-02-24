Он может быть атакован, пишет BBC News.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал журналистов покинуть здание – хотя до этого власти собирались там ежечасно проводить брифинги о ситуации. Подоляк попросил их разъехаться по редакциям, так как “возможна попытка десантирования диверсантов в правительственном квартале с целью ликвидации руководства государства”.
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