По имеющейся информации, все пункты пропуска Украины на границе с Беларусью приостановили свое функционирование на неопределенный срок, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

“В то же время, по информации украинской стороны пропуск через украинско-белорусскую границу граждан Беларуси, которые возвращаются с территории Украины в Беларусь, будет осуществляться через украинский пункт пропуска Выступовичи (с белорусской стороны – Новая Рудня). В свою очередь, белорусская сторона не прекращала оформление лиц и транспортных средств.

Информация об организации выезда граждан Беларуси из Украины через другие украинские пункты пропуска уточняется.

О всех изменениях порядка пропуска через границу будет сообщаться по мере поступления информации.

При возникновении проблем с возвращением в Беларусь МИД рекомендует поддерживать контакт с белорусскими дипломатами”, — говорится в сообщении.

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