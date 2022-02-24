Плохие новости с самого утра
Около 4 утра Путин заявил, что начинает военную операцию в Украине. Он уточнил, что в его планах нет оккупации – а только «демилитаризация» и «денацификация».
Уже сообщается минимум о четырех взрывах в Краматорске, мощном взрыве в Одессе, Харькове, Бердянске, пишут украинские СМИ.
В Киеве тоже раздаются взрывы, их слышали жители Позняков и Троещины.
Байден заявил, что Путин выбрал войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и страданиям.
Посол Великобритании в Украине заявил, что разворачивается совершенно неспровоцированное нападение на мирную Украину.
Небо над Украиной полностью закрыто для гражданских полетов.
Поделиться ссылкой:
Падтрымаць «Народную Волю»
Добавляйтесь!
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!