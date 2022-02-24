Война

Фото: в городах Украины ночью 24 февраля слышны взрывы (twitter.com/Osinttechnical)

Плохие новости с самого утра

Война
Фото: в городах Украины ночью 24 февраля слышны взрывы (twitter.com/Osinttechnical)

Около 4 утра Путин заявил, что начинает военную операцию в Украине. Он уточнил, что в его планах нет оккупации – а только «демилитаризация» и «денацификация».

Уже сообщается минимум о четырех взрывах в Краматорске, мощном взрыве в Одессе, Харькове, Бердянске, пишут украинские СМИ.

В Киеве тоже раздаются взрывы, их слышали жители Позняков и Троещины.

Байден заявил, что Путин выбрал войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и страданиям.

Посол Великобритании в Украине заявил, что разворачивается совершенно неспровоцированное нападение на мирную Украину.

Небо над Украиной полностью закрыто для гражданских полетов.

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