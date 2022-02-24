Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Об это президент Украины Владимир Зеленский сообщил на брифинге в Киеве 24 февраля, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Это утро вошло в историю, но эта история разная для нашей страны и для России. Мы разорвали дипломатические отношения с Россией. Украина защищается и не отдаст своей свободы, что бы там не думали в Москве. Для украинцев независимость и право жить на своей земле согласно своей воле – это наивысшая ценность. Россия подло, самоубийственно напала рано утром на наше государство также, как это сделала фашистская Германия в года Второй мировой войны”, – говорит президент.

Зеленский отметил, что с сегодняшнего дня Украина и Россия находятся по разные стороны мировой истории.

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