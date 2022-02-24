Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвала две тактические цели Российской Федерации в отношении украинского государства. Это забрать часть территории и нанести удар по руководству страны.

Об этом сообщает “РБК-Украина”, ссылаясь на брифинг советника главы ОП.

По его словам, сейчас происходит попытка дестабилизировать ситуацию в крупных городах, Киеве и Харькове.

“Забрать часть территории и нанести мощный удар по руководству страны”, – назвал Подоляк две тактические цели РФ.

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