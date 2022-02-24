Президент США Джо Байден выступил с речью об ответе на военную операцию России на Украине. Он объявил, что США замораживают американские активы четырех российских банков, включая ВТБ и Сбербанк, на $1 трлн., сообщает kommersant.ru. Также под новые ограничения попали представители российской элиты и члены их семей. Кроме этого, США и союзники готовы ограничить импорт российской технологической продукции на 50%.

«Мы вводим санкции против российских банков, которые вместе контролируют около 1 триллиона долларов. Мы отрежем крупнейший российский банк, который удерживает более трети российских банковских активов, отрежем от американской финансовой системы»,— сказал Байден во время обращения.

Санкции против российских банков затронут ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, «Открытие»» «Газпромбанк», ограничения также коснутся Россельхозбанка, «Новикома», «Совкома», МКБ.

Ограничения против российских госкорпораций затронули «Транснефть», «Ростелеком», «РосГидро», «Алросу», «Софкомфлот» и РЖД.

Среди российской элиты под ограничения попали Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, Андрей Пучков и Юрий Соловьев, топ-менеджеры ВТБ, а также Галина Юлютина, жена Соловьева. Под санкции также попали Андрей Патрушев, сын секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, Иван Сечин, сын директора «Роснефти» Игоря Сечина, и Сергей Иванов, сын член Совета федерации России Сергея Иванова.

Санкции США коснутся бондов российских госкомпаний. США и партнеры также наложат ограничения на возможность России вести бизнес в долларах, евро и йенах. «Мы остановим возможности для финансирования и развития российских вооруженных сил»,— добавил Джо Байден. При этом Байден заявил, что страны Запада пока не планируют отключать Россию от системы международных платежей SWIFT.

Ограничения также коснутся космической программы России.

Джо Байден также заявил, что США не собираются воевать на территории Украины, но будут защищать территорию НАТО.

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