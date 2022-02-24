До начала торгов на бирже банки корректируют курсы валют несколько раз в сутки. Вот что дают сегодня в онлайн-приложениях. Тем временем в России Московская и другие биржи приостановили торги на всех рынках, включая валютную и фондовую секцию. Курс остановился в районе 85 рублей за доллар, но в онлайне американская валюта продается уже больше чем за 100, пишет Onliner.

Белорусские банки продают доллары за разные суммы. Было 2,7, потом — плюс 10 копеек. Сейчас видно 2,98 за доллар. Это крупнейший банк страны.

В России «Сбербанк» на фоне падения биржевого курса рубля продает доллар по 101 рубль, евро по 115 рублей, до 9 утра онлайн-курсы достигали 109 и 130 рублей. Курс доллара и евро к рублю утром в четверг вырос почти на 10% и достиг исторических максимумов. Мосбиржа сообщает о приостановке всех торгов, пишет BBC News. К 9 часам утра по московскому времени курс евро преодолел отметку в 100 рублей, а доллар почти достиг 90 рублей. Московская биржа тем временем приостановила торги на всех рынках на фоне новостей о военной операции России в Донбассе. Позднее биржа сообщила, что торги возобновятся в 10:00 мск. Ранее российский рынок акций из-за роста продаж упал до установленных Мосбиржей границ. О приостановке торгов утром сообщила и “СПБ Биржа”. “Биржа сообщает о запрете подачи заявок и заключении договоров во всех режимах торгов по всем видам ценных бумаг, начиная с 08.10 по московскому времени”, – говорится в ее сообщении. Центробанк на ситуацию пока не отреагировал. Накануне минфин и ЦБ заявили, что продолжат отслеживать ситуацию на финрынках и при необходимости будут “принимать дополнительные меры в целях укрепления финстабильности”. “Это полная катастрофа” Руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук полагает, что ЦБ, вероятно, объявит банковские каникулы в связи с обострением ситуации в Донбассе. “Это полная катастрофа. Курс доллара подобрался к 90 [рублям], торги проходят только на межбанковском рынке. Наверное, ЦБ стоит объявить банковские каникулы, чтобы торгов не было, потому что сейчас какие-то ценовые уровни определить будет довольно сложно”, – рассуждает эксперт в беседе с Би-би-си. Романчук отмечает, что ситуация стала полной неожиданностью практически для всех участников финансового рынка. “Только единицы считали, что Россия действительно предпримет атакующую операцию, несмотря на убеждения иностранных разведок, которые оказались правы. Это смена парадигмы финансового рынка. В том качестве, в котором он был до этого, уже не будет. Россиянам надо приготовиться к тому, что мы отброшены в прошлое на много лет с точки зрения инфраструктуры рынка и вообще всего”, – говорит он. Паника на рынках началась после того, как в ночь на 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специоперации в Донбассе. На этих новостях обрушились все российские активы, а котировки нефти взлетели выше 100 долларов за баррель из-за опасения перебоя с поставками.

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