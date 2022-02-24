Сроки военной операции России в Донбассе будут определяться ее «результативностью и сообразностью», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Их, по словам Пескова, будет определять верховный главнокомандующий — президент Владимир Путин.

Представитель Кремля отметил, что цели кампании уже называл глава государства: «демилитаризация и денацификация Украины». «В идеале нужно освободить Украину и зачистить ее от пронацистски настроенных людей», — ответил он на просьбу пояснить, что подразумевается под денацификацией. Песков указал также на необходимость «нейтрализации военного потенциала», который за последнее время «изрядно» подрос.

В ответ на вопросы о том, как далеко могут зайти российские войска, будет ли операция проводиться за пределами “ЛНР” и “ДНР”, участвует ли в ней Беларусь, Песков сказал, что не может давать информацию по «военной, технологической, иной составляющей этой операции»: это вопрос к военным.

Он подчеркнул, что об оккупации Украины никто не говорит, «это слово здесь неприменимо».

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