Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) запретил ретрансляцию российских телеканалов “Россия” и “Россия 24” в Латвии, сообщил председатель совета Иварс Аболиньш в передаче “Утренняя панорама” на Латвийском телевидении (LTV), пишет Delfi.lv.

Ретрансляция канала “Россия” запрещена на пять лет, а канал “Россия 24” не будет транслироваться в течение четырех лет. В свою очередь, ретрансляция TV Centr International запрещена на три года.

По словам Аболиньша, решения приняты в связи с прямыми угрозами государственной безопасности.

Ранее сообщалось, что президент Эгилс Левитс призвал запретить ретрансляцию в Латвии российских федеральных пропагандистских каналов.

“В латвийском информационном пространстве недопустимы разжигание ненависти по отношению к Украине и дезинформация”, — написал Левитс на своей странице в Twitter.

Похожее заявление сделал и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, призвав прекратить ретрансляцию этих телеканалов.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»