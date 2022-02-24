На антивоенных акциях в Москве и Петербурге задержали десятки человек

Десятки человек задержаны на несогласованных акциях в Москве и Санкт-Петербурге. Антивоенные протесты сопровождаются задержаниями также в других российских городах, сообщает РБК.

В Москве начались массовые задержания на несогласованной антивоенной акции в районе Пушкинской площади. Вход на площадь оцеплен сотрудниками полиции с обеих сторон Тверской улицы, автозаки стоят вдоль Большой Дмитровки.

Несколько человек задержали у поземного перехода: они стали в цепь и скандировали антивоенные лозунги. Возле здания «Известий» на Тверской также задержали нескольких человек.

Машины на Тверской сигналят, люди, стоящие вдоль улицы, их поддерживают свистом и аплодисментами.

Продолжаются задержания и возле Гостиного двора в Санкт-Петребурге. Полиция задержала около 20 участников несогласованной акции. В их числе — минимум два муниципальных депутата.

Акции протеста также проходят и в других российских городах. Так, в Новосибирске она началась с серии одиночных пикетов на площади Ленина.

Задерживают участников акции протеста и в Екатеринбурге. На акции, которая также началась еще днем с серии одиночных пикетов, задержали девять человек, позднее одного отпустили. На задержанных составили протоколы по части 8 статьи 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

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