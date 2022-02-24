МВД Украины сообщает о захвате сел в Луганской области и пожарах в воинских частях

Оперативная информация о последствиях обстрелов на территории Украины по состоянию на 07:00, сообщает МВД Украины.

В Хмельницкой области в результате артобстрела загорелся состав ГСМ воинской части с. Староконстантинов.

В Днепропетровской области в городах Краснополье и Марганец пожар на военных складах.

В Винницкой области в городе Тульчин и селе Бохан – пожар в воинских частях.

В Луцке взорвана телебашня.

В Киевской области: пожар воинской части вблизи г. Бровары.

Захвачены села Городище и Милово Луганской области.

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