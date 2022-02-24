МВД Украины сообщает в своем телеграм-канале, что Россия наносит ракетные удары по военным целям в разных местах страны и обстреливает пограничные посты, пишет BBC News.

“Только что ракеты ударили по центру управления войсками, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы. Защищаем свою землю!” – говорится в сообщении МВД Украины.

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