Торги на бирже остановлены из-за обвала на фоне начала военной операции в Донбассе.

Котировки уткнулись в установленные биржей границы. Курс доллара уперся в верхнюю планку биржи – 84,075 рос. руб за доллар, и по этому курсу стоял большой объем покупки валюты, выше курс подняться не мог в силу установленных биржей ограничений. Аналогичная ситуация и с евро, курс которого вырос до 95,2425 рос. руб и дальше не мог расти из-за ограничений.

На сайте МосБиржи появилось объявление «Торги на всех рынках приостановлены, о возобновлении будет сообщено дополнительно».

На рынке акций РФ ситуация аналогичная, практически все торгуемые на утренней сессии финансовые инструменты «легли» на установленные биржей нижние планки и дальше вниз котировки двигаться не могли. При этом на установившихся ценовых уровнях есть большой объем предложения, но покупателей практически нет.

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