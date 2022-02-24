“В связи с развитием ситуации в Украине Министерство иностранных дел Республики Беларусь настоятельно рекомендует белорусским гражданам отменить планы посещения данной страны до стабилизации обстановки.

Гражданам Беларуси, находящимся в Украине, настоятельно рекомендуется покинуть территорию страны. Посольство Беларуси и Главное консульское управление МИД переведены на круглосуточный режим работы и будут оказывать содействие нашим гражданам”, — говорится в сообщении МИД.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»