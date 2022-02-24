Латвия прекращает выдачу виз россиянам. Кроме того, власти страны решили отозвать посла из России для консультаций. Об этом 24 февраля сообщил министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс.

«Учитывая агрессию России на Украине, я принял решение отозвать посла Латвии в России для консультаций, а также прекратить выдачу латвийских виз гражданам Российской Федерации, за исключением случаев, связанных с особыми гуманитарными соображениями», — написал глава МИД Латвии в своем Twitter.

Ранее сегодня премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что государство приостанавливает выдачу виз российским гражданам.

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