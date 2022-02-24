Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал президента РФ Владимира Путина прекратить войну против Украины, пишет Thinktanks.by.

«Сегодня я могу сказать только одно от всего сердца: Президент Путин, остановите свои войска от нападения на Украину. Дайте миру шанс. Слишком много людей уже погибло», – сказал 24 февраля Антониу Гутерриш во время заседания Совбеза ООН.

Позже в Twitter он додал, что должен изменить свое заявление.

«Президент Путин, во имя человечества, верните свои войска в Россию. Этот конфликт должен прекратиться сейчас», – написал он.

Накануне этого Сергей Лавров заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш оказался подвержен давлению Запада по вопросу происходящего вокруг Украины.

Ранее Сергей Лавров заявлял, что Запад пытается создать непреодолимую конфронтацию между Россией и НАТО.

Около пяти утра 24 февраля российские войска атаковали украинскую границу. Как заявил Путин, Россия начала военную операцию в Украине после обращения властей Донецкой и Луганской народных республик с просьбой оказать помощь в отражении агрессии Киева.

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