Евген Магда: Без минских договоренностей нет матрицы поиска мирного урегулирования

Признание «ЛНР» и «ДНР» официальным Минском может привести к ухудшению экономических отношений с Украиной и их постепенному сворачиванию.

Директор Института мировой политики (Киев, Украина) Евген Магда по просьбе Thinktanks.by прокомментировал ситуацию вокруг признания «ЛНР» и «ДНР».

Сценарий давления – активизация боевых действий

– Путин признал «независимость» «ЛНР» и «ДНР». Что означает это признание?

– Признание независимости так называемых «ДНР» и «ЛНР» Путиным – это оформление де-юре ситуации, которая сложилась де-факто, потому что самопровозглашенные республики и без того зависят от Путина. Я думаю, что в этом решении есть внутренняя российская логика.

Второе. Фактически – и это заявил сам Путин – больше нет минских договоренностей. Это означает, что нет не только инструмента воздействия на Украину, но и нет определенной матрицы для разговора, то есть нет матрицы поиска мирного урегулирования.

Третье. Путин признал так называемые «ДНР» и «ЛНР» в границах Донецкой и Луганской областей, а они занимают примерно треть от украинского Донбасса. Путин говорит о том, что дальше возможны военные действия.

И четвертое. Вся речь Путина пронизана неприятием Украины как независимого государства, и это очень серьезно.

– Какой дальнейший сценарий давления на Украину представляется вам наиболее вероятным?

– Думаю, что этот сценарий – активизация боевых действий на Донбассе. Россия будет демонстрировать готовность полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Украине в свою очередь, вероятно, придется перебрасывать войска на Донбасс, чтобы обеспечить себе преимущество, или возможность воздействовать на ситуацию.

Ситуация не такая простая, как кажется на первый взгляд.

– Чем может ответить Украина?

– Украина уже призывает резервистов первой очереди – порядка 36 тысяч человек, которые отслужили в Вооруженных силах, как правило, они уже прошли через войну, чтобы пополнить действующие подразделения. Украина объявит чрезвычайное положение во всех регионах, то есть усилит позиции правоохранительных органов, повысит уровень дисциплины и продемонстрирует готовность к российской агрессии.

Украина ищет возможности поддержки со стороны Запада. При этом надо понимать, что Запад уже достаточно сильно поддержал противотанковыми средствами, переносными зенитно-ракетными комплексами, что серьезно подняло цену возможной российской агрессии против Украины.

Украина настроена в первую очередь на дипломатические усилия, лидеры страны подчеркивают это постоянно.

– Вероятность введения на Донбасс «миротворческих войск ОДКБ» Украина рассматривает всерьез?

– Это хайп. Во-первых, Украина не является членом ОДКБ, поэтому даже представить не могу, с какой радости она обратится в ОДКБ по этому вопросу.

Во-вторых, отношения к ОДКБ в Украине достаточно настороженные.

И в-третьих, Россия является членом ОДКБ. Как в таком случае мы можем просить эту организацию ввести миротворческие войска?

«Беларусь рассматривает себя в кильватере российской военной политики»

– В нынешнем обострении ситуации вокруг Украины как будут складываться отношения с Беларусью?

– Беларусь, к сожалению, продлила военные учения «Союзная решимость-2022», продлила пребывание российских войск на своей территории. Это, на мой взгляд, не дружественный акт, поскольку риторика белорусских властей свидетельствует о том, что Беларусь рассматривает себя в кильватере российской военной политики. Это серьезная проблема, на которую нам придется искать ассиметричные ответы.

Можно отметить парадокс: товарооборот между нашими странами в прошлом году вырос процентов на 30 (он, кстати, вырос между Украиной и Россией, это тоже правда). Я считаю это проблемой наших отношений с Западом: как Украина должна говорить об этом Западу? Кроме того, Беларусь на Украине зарабатывает гораздо больше, чем Украина на Беларуси: у нас отрицательное сальдо порядка 3 миллиардов долларов. Поэтому, я считаю, Беларусь должна осознавать, что возможное признание «ЛНР» и «ДНР» может привести к ухудшению экономических отношений и их постепенному сворачиванию.

– Такое понимание и является причиной, по которой Минск до сих пор не признал «ДНР» и «ЛНР»?

– Я думаю, что официальный Минск ведет своеобразный торг, потому что Беларусь все-таки является одним из учредителей ООН. И ее позиция в вопросе признания «ЛНР» и «ДНР» стала бы показательной для России.

Есть еще один момент. Лукашенко в свое время не признал оккупацию Крыма, не признал Абхазию и Южную Осетию. Если он скажет «а» в отношении одной непризнанной республики, ему придется сказать и «б» – в отношении всех остальных. Соответствует ли такое признание его интересам в отношениях с Грузией? Честно говоря, я не уверен. Поэтому, думаю, в Минске и делают ставку на риторические упражнения вместо дипломатических действий.

– Насколько велика ли угроза вторжения в Украину с территории Беларуси?

– Я думаю, что есть определенные проблемы. Рельеф местности отличается от высокой Украины: леса, болота. Хотя белорусско-украинская граница растянулась на тысячи километров, но во многих местах она не демаркирована и не делимитирована из-за непроходимости. Здесь, скорее, можно говорить скорее о символических действиях.

Плюс, насколько мне известно, российские военные на территории Беларуси разместили не самую новую технику. Рассматривать Беларусь как плацдарм для неких диверсионных действий тоже достаточно сложно, поскольку это будет удар по двусторонним отношениям. К тому же для этого сначала должны начаться широкомасштабные действия со стороны России, а Беларусь тогда должна полностью показать себя как соучастник. Другое дело позиционировать себя с ОДКБ в Казахстане, хотя я пока не вижу, чтобы страны ОДКБ признавали так называемые «ЛНР» и «ДНР».

– Может ли Украина реально отказаться от белорусских нефтепродуктов, как заявлялось ранее?

– Для меня является секретом, почему Украина сделала ставку на закупку белорусских нефтепродуктов, а не пытается закупать их, например, в Азербайджане? Почему не используется нефтепровод «Одесса-Броды»? Очевидно, что эта ситуация связана некими корыстными интересами, по нашу сторону украинско-белорусской границы.

Я думаю, ситуация может измениться, если негативная для Украины риторика будет сохраняться.

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