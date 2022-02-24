Зарубежные посольства, работающие на территории Украины, с утра выпускают обращения для граждан и принимают решения о дальнейшей работе, пишет BBC News. Вот главные события:
- Власти Норвегии временно перевели посольство из Киева во Львов
- Дания экстренно закрывает посольство в Киеве
- Посольство США, которое переехало во Львов еще в середине февраля, прекратило оказывать консульские услуги
- Посольство Израиля в связи с закрытием воздушного пространства Украины призвало граждан прибывать к пограничным пунктам на границе с Польшей
- Посольство Казахстана объявило, что начало эвакуацию граждан
- Посольство Франции объявило, что открывает для своих граждан кризисный штаб
- Посольство Китая призвало граждан, находящихся на Украине, не выходить из домов
- Посольство Молдавии объявило, что находится в процессе эвакуации
- Посольство Индии призвало граждан не ехать в Киев
- И посольство России сообщило, что все дипломаты, находящиеся в Киеве, эвакуированы
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