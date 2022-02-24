Об этом заявил глава британского правительства Борис Джонсон, передаёт Укринформ.
«Украина – государство, которое десятилетиями пользовалось свободой и демократией, правом выбирать свою судьбу. Мы – и мир – не можем допустить, чтобы эту свободу просто уничтожили. Мы не можем и не будем просто отводить глаза», – сказал Джонсон.
По его словам, сегодня Британия вместе с союзниками договорится о массивном пакете экономических санкций, который нанесет болезненный удар по российской экономике.
«И для этого мы также должны коллективно прекратить зависимость от российских нефти и газа, которые слишком долго давали Путину контроль над западной политикой», – заметил британский премьер-министр.
Джонсон заявил, что у Запада сейчас четкая миссия: «Дипломатически, политически, экономически – и, наконец, в военном плане – эта отвратительная и варварская авантюра Владимира Путина должна провалиться».
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