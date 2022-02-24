Власти Бельгии предложили, чтобы Европейский союз прекратил выдачу виз всем россиянам в связи с ситуацией на Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на госсекретаря по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди.

«Безрассудное нападение России вынуждает нас быть осторожными с россиянами, которые хотят приехать в Бельгию, — высказался политик. — В настоящий момент россияне нежелательны здесь, общий запрет на (выдачу — прим. «Лента.ру») виз россиянам не должен быть табуирован».

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