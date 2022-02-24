Беларусь закрыла часть своего воздушного пространства для полетов гражданских воздушных судов, сообщила пресс-служба Минобороны в четверг, пишет Смартпресс.

“Генеральным штабом Вооруженных Сил Республики Беларусь принято решение о закрытии с 12.00 24 февраля 2022 года части воздушного пространства Республики Беларусь для полетов гражданских воздушных судов по рубежу: Государственная граница Республики Беларусь, Высокое, Барановичи, Осиповичи, Кричев, далее по южной части Государственной границы Республики Беларусь до Высокое”, – говорится в сообщении.

Высоты действующего ограничения от 0 до 19 800 м.

Сделано это в целях обеспечения безопасного использования воздушного пространства, пояснили в Минобороны.

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