Россия избрала военный вариант развития событий в отношении Украины, и она будет нести ответственность за последствия этих действий, заявил президент США Джо Байден, пишет Интерфакс Украина.

“Только Россия несет ответственность за то, что принесут эти действия, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры будут отвечать единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности”, – говорится в распространенном Белым домом заявлении Байдена.

Президент отметил, что он будет следить за развитием обстановки и регулярно получать обновления от команды национальной безопасности.

“Завтра утром (в четверг – ИФ) я встречусь со своими коллегами из G7, а затем выступлю перед американским народом, чтобы объявить о дальнейших последствиях, которые ждут Россию со стороны Соединенных Штатов и наших союзников и партнеров”, – подчеркнул Байден.

Он отметил, что Вашингтон будет координировать действия с союзниками в НАТО, “чтобы обеспечить решительный, единый ответ на любую агрессию против Альянса”.

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