Завершено расследование смертельного ДТП на улице Плеханова

Следователи выяснили обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием пешехода, произошедшего в октябре 2021 года, сообщает Следственный комитет.

По данным следствия, 14 октября прошлого года около 13 часов 45 минут 60-летний водитель, управляя автомобилем Iveco, двигался задним ходом по тротуару улицы Плеханова в Минске. Проезжая вблизи дома 89, он совершил наезд на пешехода, который находился на тротуаре позади транспортного средства.

С полученными телесными повреждениями 72-летний мужчина был госпитализирован в учреждение здравоохранения, где скончался 3 ноября 2021 года.

Согласно материалам уголовного дела обвиняемый работает водителем и приехал к указанному дому на разгрузку товара – скоропортящейся молочной продукции.

В ходе предварительного расследования установлено, что водитель перед началом движения задним ходом, проявил невнимательность и неосмотрительность к окружающей дорожной обстановке. Он не убедился, что его действия будут безопасны и не создадут препятствия для других участников движения, не прибегнул к помощи других лиц, которые сигнализировали бы ему о складывающейся ситуации позади управляемого транспортного средства. Кроме этого, водитель должен был учесть особенности автомобиля – в салоне отсутствует зеркало заднего вида, а в грузовом отсеке отсутствует остекление. При должной внимательности и предусмотрительности он мог избежать наезда на пешехода.

Комплекс следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу завершен, к материалам приобщены результаты экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ. Допрошен обвиняемые, свидетели и потерпевшая. В ходе допросов фигурант признал вину и раскаялся.

Следователями изучена личность обвиняемого – мужчина ранее не судим, неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

Водителю Iveco предъявлено обвинение по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодека Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.

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