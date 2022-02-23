Проект “Северный поток — 2” могут полностью остановить, заявил министр экономики ФРГ и вице-канцлер Роберт Хабек в эфире телеканала ARD, пишут РИА Новости.

“Это тоже может произойти. Сегодняшняя мера не является санкционной в узком и строгом смысле слова… Но это все еще возможно. Мы координируемся с европейскими и американскими партнерами”, — сказал Хабек.

Ранее министерство экономики Германии по поручению Шольца отозвало из Федерального сетевого агентства доклад по “Северному потоку — 2”, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.

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