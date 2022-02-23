Сегодня около утром водитель автомобиля такси двигался по проспекту Победителей со стороны улицы Нарочанской в направлении улицы Ратомской, сообщает ГАИ.

Вблизи дома №135 он совершил столкновение с двигавшимся впереди служебным автомобилем отдела Департамента охраны . В результате ДТП пострадавших нет. Предварительно мужчина уснул за рулём. По данному факту проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, запрещено.

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