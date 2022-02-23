24 февраля Украина отсоединит электролинии от России и Беларуси и будет три дня работать в изолированном режиме с Молдовой. По результатам этого испытания и еще одного летом Европа примет решение о присоединении нашей страны к своей энергосистеме на постоянной основе или перенесет его на более поздний срок, пишет 112ua.tv.

В изолированном режиме Украина не сможет запросить аварийную помощь у России и Беларуси, а в нештатной ситуации должна будет снабжать электроэнергией Молдову. Крупный провал испытаний приведет к параличу всей украинской энергосистемы или ее части. Без света могут остаться миллионы украинцев и промышленные предприятия.

Пан или пропал

Украина готовится к разрыву с энергосистемой России и Беларуси ради воссоединения с европейской энергосистемой с 2014 года. До этого также предпринималось несколько попыток, в результате чего в 2002 году был создан Бурштынский энергетический остров (часть украинской энергосистемы уже синхронизирована с ENTSO-e и работает в отрыве от основной части украинской энергосистемы, синхронизированной с Россией и Беларусью). После Майдана затухший к тому времени процесс присоединения всей украинской энергосистемы к европейской активизировался. Стоит отметить, что по масштабу этот шаг вполне сопоставим с получением безвиза и созданием зоны свободной торговли с Евросоюзом.

Как сообщалось, в скорейшем присоединении Украины к европейской энергосистеме проявляют большую заинтересованность США. “Зеленый курс”, взятый Европой с подачи Байдена, уже спровоцировал ряд серьезных кризисов в ЕС из-за дефицита электроэнергии, привел к росту цен. Большинство стран-соседей Украины, включая Польшу, Словакию, Венгрию, балканские страны, испытывают дефицит мощностей для производства электроэнергии.

Активный переход европейских стран на возобновляемые источники не обеспечен достаточным уровнем базовой мощности, которая работает в ровном графике. Украина, как страна с профицитом энергетических мощностей до недавнего времени, рассматривалась как страна-донор электроэнергии для европейцев. Для выполнения этой задачи, в частности, запланировано строительство пяти атомных энергоблоков в Украине по технологии Westinghouse.

Разумеется, США решают и стратегическую задачу изоляции России и Беларуси: в случае присоединения украинской энергосистемы к европейской и после интеграции в нее стран Балтии, что запланировано на 2025 год, можно будет говорить о полном прекращении торговли электроэнергией с Россией и Беларусью. Учитывая, что с 2015 года Украина напрямую не импортирует газ из России, присоединение к ENTSO-Е будет означать полный разрыв в энергетической сфере и сокращение возможностей возобновить торговлю энергоресурсами и экономические связи между Россией и Украиной.

Для Украины синхронизация с ENTSO-E не только технический вопрос, но и геополитический, подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко на заседании комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Что будет, если испытания провалятся

Испытание в изолированном режиме начнется в 8 утра 23 февраля. В начале “остров Бурштынской ТЭС” будет отсоединен от энергосистемы континентальной Европы, с которой он синхронизирован, и присоединен к основной энергосистеме. После этого объединенная украинская энергосистема будет отсоединена от России и Беларуси. Три дня украинская энергосистема будет работать в одном блоке регулирования с энергосистемой Молдовы, для которой украинская будет выполнять ту же функцию поддержки частоты и сглаживания скачков в системе, которую для нее до сих пор выполняла Россия.

В случае непредвиденного ЧП Украина должна будет предоставить Молдове аварийную помощь, которую сама запрашивала у Беларуси. Последний раз аварийную помощь у Беларуси Украина запрашивала 25 января, когда из украинской энергосистемы выпали два атомных энергоблока. Блок на Хмельницкой АЭС был выведен в аварийный ремонт, а на Запорожской АЭС остановлен из-за утечки водорода в генераторе. Импорт электроэнергии из Беларуси, который с начала отопительного сезона идет в ровном графике, во время изоляции также будет приостановлен.

Таким образом, если в изолированном режиме что-то пойдет не так, возникнет разрыв в объеме потребления и производства электроэнергии, что спровоцирует отсечение автоматикой ряда потребителей или регионов. На несколько часов ряд регионов и населенных пунктов с их промышленными предприятиями и объектами инфраструктуры останутся без света. Масштабы беды будут зависеть от объема дефицита.

В “Укрэнерго” уверены, что отключений не будет благодаря готовности системы и достаточному наличию ресурсов.

Если в начале отопительного сезона Украина испытывала острый дефицит угля, из-за чего в простой были выведены блоки теплоэлектростанций, а власти планировали задействовать для производства электроэнергии природный газ, к 16 февраля запасы угля выросли до 820 тысяч тонн. Если добавить к этому 160 тыс. т угля, которые уже пришли в украинские порты, и теплую погоду, для благополучного проведения испытаний именно сейчас наступило самое подходящее время.

В немалой степени накоплению угля на складах способствовал импорт электроэнергии из Беларуси, благодаря которому Украина не включала свои угольные блоки. Экстраординарная ситуация, которая способна дестабилизировать украинскую энергосистему на пару часов, возможна только в случае выпадения из работы атомного блока.

Украина может “потерять” атомный блок как в результате внутренней аварии, так и внешней диверсии. “Энергоатом” уже удвоил охрану на АЭС. Части Нацгвардии, охраняющие атомные электростанции, получили дополнительное вооружение. Глава “Энергатома” Петр Котин подчеркнул, что с учетом геополитической обстановки была удвоена охрана Ровенской АЭС, которая расположена в нескольких десятках километров от белорусской границы.

Военнослужащие Первой президентской бригады оперативного назначения им гетмана Петра Дорошенко совместно с сотрудниками Нацполиции взяли под усиленную охрану и Киевскую гидроэлектростанцию в Вышгороде. Осталось надеяться, что преградой для успешного проведения испытаний не станут некомпетентность или забытая там, где ей не положено быть, тряпка. К слову, в 2019 году из-за такой чудовищной халатности временно вышел из строя энергоблок на Хмельницкой АЭС.

Во время изолированного режима будут тестироваться энергоблоки и способность оперативно балансировать энергосистему в случаях резкого сброса мощности. “Цель испытаний – продемонстрировать способность энергосистемы поддерживать необходимую частоту 50 Гц в разных режимах работы. Тестирование предусматривает поочередное проведение отключений генерации и нагрузки”, – говорится в пресс-релизе “Укрэнерго”.

Как уже сообщал 112ua.tv, есть риск, что после испытания Россия откажется присоединять Украину обратно. В этом случае в изолированном режиме с Молдовой, которая, как и большинство стран, сегодня переживает энергетический кризис, Украина зависнет не на три дня, а намного дольше. В самой худшей конфигурации это может сопровождаться резким похолоданием в марте и перебоями либо полным отключением работы Молдавской ГРЭС – крупнейшего производителя электроэнергии в Молдове. ГРЭС находится на территории Приднестровья и работает на российском природном газе.

Сценарий с намеренной остановкой этого ключевого для молдавской энергетики актива, по крайней мере до окончания холодов, выглядит маловероятным с учетом, что ГРЭС обеспечивает теплом Тирасполь – столицу непризнанного Приднестровья. Помимо МолдГРЭС электроэнергию в Молдове производят три небольших ТЭЦ и две ГЭС. В случае выхода из строя ключевой генерации они не перекроют потребности страны в электроэнергии. Учитывая, что молдавская энергосистема связана линиями электропередач лишь с энергосистемами Украины и Румынии, основная нагрузка по обеспечению страны электроэнергией ляжет на плечи нашей страны.

“Укрэнерго” достигла всех необходимых договоренностей с операторами систем передачи России и Беларуси о временном прекращении параллельной работы и возврата к ней”, – говорится в пресс-релизе на сайте госкомпании. Иными словами, проблем с восстановлением подключения возникнуть не должно.

В таком случае возврат энергосистемы Украины без Бурштынского острова в работу с российской и белорусской энергосистемой запланирован на 27 февраля. После этого Украине придется ждать до лета, чтобы провести второе испытание в изолированном режиме. После двух испытаний Европа должна будет объявить дату присоединения Украины к своей энергосистеме.

Чего ждать от объединения с ENTSO-E

Украинские чиновники неоднократно говорили о том, что надеются на присоединение Украины к ENTSO-Е до конца 2022 года. Но будут ли соблюдены эти сроки – большой вопрос. Европейцы не на шутку напуганы сообщениями о возможной полномасштабной войне с Россией, о которой предупреждают США. Если угроза войны не исчезнет и градус напряженности не снизится, ЕС с большой вероятностью будет отодвигать на более поздние сроки присоединения Украины к своей энергосистеме. Работа в едином энергетическом поле делает инфраструктуру чувствительной к малейшим колебаниям. По этой причине основные технические мероприятия по присоединению к ENTSO-Е были направлены на то, чтобы сделать украинскую систему более гибкой и контролируемой, проще говоря, безопасной для европейской системы. На это потратили уже 600 миллионов евро.

При таком внимании даже к незначительным колебаниям и частотам в системе можно представить, как боятся европейцы последствий полной дестабилизации украинской энергосистемы в случае войны. Пока официальных сообщений о переносе сроков присоединения к ENTSO-Е не было, но, по информации 112ua.tv, европейские партнеры стали выдвигать новые технические требования, выполнение которых может отсрочить присоединение Украины даже в случае удачного прохождения испытаний.

Какими будут последствия от присоединения Украины к европейскому энергопространству и как это повлияет на цены электроэнергии в Украине – уравнение со многими неизвестными. Разумеется, приверженцы интеграции вовсю убеждают, что будут только плюсы. В то же время в официальном поле нет никаких четких месседжей о том, насколько аварийная помощь из Европы будет дороже, чем из Беларуси, какое влияние высокие европейские цены окажут на украинский рынок электроэнергии, что будет с PSO, благодаря которому украинцы покупают электроэнергию по ценам ниже промышленности.

Естественно, есть опасения, что дело может получить такой оборот, как и в случае с соглашением о свободной торговле – с подписанием которого Украине пророчили только “плюсы”, а в итоге “легли” важные промышленные отрасли. Европейские производители теснят украинских даже на их собственном рынке. Ну или как с безвизом, который стал воротами для оттока в Европу дешевой рабочей силы. Дьявол в нюансах. И зачастую в подобных проектах о них становится известно лишь постфактум. Поэтому опасения небеспочвенны.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»