Здание посольства России в Киеве © REUTERS / Valentyn Ogirenko

Посольства РФ в Киеве начало эвакуацию сотрудников дипмиссии на Украине, сообщил пресс-атташе Денис Голенко РИА Новости.

В МИД РФ заявили во вторник, что Россия в самое ближайшее время эвакуирует персонал посольства с Украины.

“Да. Начали”, – сообщил Голенко.

Обстановка у посольства спокойная, традиционно дежурит полиция и нацгвардия, никаких митингов или акций не проводится.

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