Посольства РФ в Киеве начало эвакуацию сотрудников дипмиссии на Украине, сообщил пресс-атташе Денис Голенко РИА Новости.
В МИД РФ заявили во вторник, что Россия в самое ближайшее время эвакуирует персонал посольства с Украины.
“Да. Начали”, – сообщил Голенко.
Обстановка у посольства спокойная, традиционно дежурит полиция и нацгвардия, никаких митингов или акций не проводится.
Поделиться ссылкой:
Падтрымаць «Народную Волю»
Добавляйтесь!
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!