Московские отголоски трагедии «Трайпла»

Российский бизнесмен, потерпевший по делу Япринцевых на $30 миллионов, сам обвиняется в мошенничестве.

В Австрии по запросу России задержали бизнесмена Юрия Савяка, его супругу и делового партнера в одном лице Ольгу Крыканову. Они обвиняются в хищении путем мошенничества в особо крупном размере, сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Шесть лет назад совладелец австрийской компании S&I Handels-und Beteiligungsgesellschaft mbH Юрий Савяк был фигурантом громкого дела, которое слушалось в суде Центрального района Минска. Тогда он выступал в качестве потерпевшего, который в результате мошеннических схем потерял более $30 миллионов, пишет Новая Деловая Газета.

В этом преступлении обвинялись замгендиректора и соучредитель некогда одной из самых известных в Беларуси компании «Трайпл» Владимир Япринцев, его сын Казбек и гражданин России и Армении Александр Арабян.

Кстати, официально именно с Савяка (на фото) закрутилось это дело, хотя за ним стояли совсем другие люди.

По совету главы «Трайпла» Юрия Чижа он обратился с заявлением на имя председателя КГБ. В суде эта бумага была зачитана гособвинителем. Вот о чем писал Савяк: «Прошу привлечь к установленной законом ответственности заместителя генерального директора общества «Трайпл» Япринцева Владимира Геннадьевича, который мошенническим способом завладел денежными средствами заемными и моей компании S&I Handels (Австрия) при следующих обстоятельствах.

В 2013 году в Минске при личной встрече с Япринцевым, его сыном Казбеком и бизнес-партнером Исааком Пападопулосом мне предложили заключить контракт с моей компанией на поставку дизельного топлива и мазута, для чего предложили предоплату 100%, на общую сумму до $24 миллиона. После заключения указанного контракта на общую сумму $24 миллиона обязательства не выполнили. До настоящего времени полученные денежные средства Япринцевым В.Г. не возвращены. Общая сумма причиненного действиями Япринцева В.Г. и его команды с учетом указанных процентов за пользование заемными денежными средствами составляет $33 миллиона»

В ходе процесса в качестве свидетеля был допрошен и Юрий Чиж. В суд его привезли из СИЗО КГБ, куда бизнесмен угодил с обвинением в совершении налогового преступления.

«Я понимал, – сказал бизнесмен, – что Савяк – технический партнер, это деньги Мамиашвили и Аксентьева. Диалог был фактически не с Савяком, а между мной и Мамиашвили. В конце июля 2015г. ко мне обратился Япринцев-старший. Пошло давление. Я выехал в Москву, встретился с Мамиашвили и Аксентьевым, там я, наконец, услышал, что произошло на самом деле. Сумма долга была озвучена – около $32 млн. $15 млн. было выдано Аксентьевым, остальное – Мамиашвили, и незначительная часть – Савяком».

Еще один из допрошенных свидетелей гражданин РФ Сергей Китаев охарактеризовал Савяка так: «Савяк – никто, через него перегонялись деньги. Вся Москва знает про эту ситуацию».

К месту заметить, что Михаил Мамиашвили – президент Федерации спортивной борьбы России, а Анзора Аксентьева (Кикалишвили) в российских СМИ называют «авторитетным бизнесменом».

По одной из версий, Казбек Япринцев и его партнеры занимались торговлей нефтепродуктами. Япринцев-младший и Арабян уверяли, что бизнес был успешным, когда обязательства по контрактам не удавалось выполнить, то эти контракты сторонами воспринимались как займы, по которым их партнеры, в т.ч. потерпевшие Савяк и другие, получали проценты. Свои обязательства они намеревались выполнять до конца, но в один черный день января 2015 года все деньги, называлась сумма $41 миллион, пропали из-за неудачного размещения на рынке ценных бумаг. Случился, мол, форс-мажор.

Япринцев-старший пытался прикрыть сына (слева направо). По его словам, он передал кредиторам наличными больше $1,5 миллиона. Более того, в счет долга отписал Мамиашвили и Аксентьеву свою долю в «Трайпле» – 33%, что на то время оценивалось в $30 миллионов. Однако у Япринцева все равно требовали возврата долга.

Как сообщили в суде свидетели, Мамиашвили и Савяк приехали к Чижу и сказали: мол, твой друг Япринцев нам и еще Аксентьеву задолжал $27 миллионов. Делай что хочешь, но деньги надо вернуть. Мамиашвили заявил, что, по его информации, Владимир Япринцев намерен уже завтра вылететь в США и остаться там. И тогда Чиж предложил поехать в КГБ и написать заявление. «Светиться» в качестве потерпевшего Мамиашвили не захотел, как и Аксентьев: хотя это были их деньги, но перечислял их Савяк. В результате заявления написали Чиж и Савяк. В тот же день, 11 августа 2015 года, Владимир и Казбек Япринцевы были задержаны.

А 23 августа 2016 года в суде Центрального района Минска был вынесен обвинительный приговор. Владимира Япринцева признали виновным в укрывательстве преступления и наказали штрафом в 500 б.в. Казбека Япринцева и Александра Арабяна признали виновными в завладении имуществом путем обмана, совершенном повторно, группой лиц, в особо крупном размере и на основании ч. 4. ст. 209 (мошенничество) УК им назначили наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с конфискацией имущества, отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. (По неофициальной информации, через два года оба вышли на свободу в результате помилования президентом).

Бизнесмен Савяк и гражданский истец в лице его австрийской компании требовали взыскать солидарно со всех обвиняемых, в т.ч. с Япринцева-старшего, почти $24 млн. Однако суд первой инстанции предложил истцам искать свою правду «в порядке гражданского судопроизводства».

Удалось ли Савяку что-либо вернуть, остается неизвестным. В то же время он и его супруга серьезно попали в другую историю, которая, судя по всему, является продолжением дела Япринцевых.

Бумеранг

В январе 2021г. московская полиция обратилась в суд с ходатайством о заочном аресте супругов Юрия Савяка и Ольги Крыкановой, являющихся совладельцами австрийской компании S&I Handels-und Beteiligungsgesellschaft mbH. Как писало издание «Коммерсантъ», их обвиняют в хищении $1,5 миллионов у офшорной компании Positive marketing ltd, за которой якобы стоят Анзор Аксентьев и его гражданская жена Надежда Чернова: «Переданные господам Савяку и Крыкановой средства должны были пойти на закупку нефтепродуктов, однако товар поставлен не был, а деньги исчезли. Вкладывался в сделку через господина Савяка и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, но он считает своего делового партнера посредником и скорее тоже жертвой, чем мошенником».

Уголовное дело было возбуждено в 2018 году Как установило следствие, 23 ноября 2013 года офшорная фирма, владельцами которой якобы являются 72-летний Аксентьев и его гражданская супруга Чернова, заключила договор о совместной деятельности с австрийской S&I Handels-und Beteiligungsgesellschaft mbH.

На допросах у следователя, будучи подозреваемым, Савяк утверждал, что все полученные от партнеров средства уже 25 ноября 2013 года были переведены в Беларусь на счета компании Edena Investments ltd. однако та товар не поставила и деньги не вернула. «При этом господин Савяк, – пишет «Коммерсантъ», – ссылался на приговор Центрального районного суда Минска от 23 августа 2016 года. Из него следовало, что сам россиянин по делу являлся потерпевшим, а виновными признаны многократный чемпион мира по самбо и совладелец белорусского нефтяного холдинга «Трайпл» Владимир Япринцев, его сын, являющийся одним из учредителей компании Edena Investments ltd., Казбек Япринцев, а также его деловой партнер Александр Арабян».

Обвинение бизнесмену и его супруге предъявили заочно, поскольку он скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в розыск.

По сообщению телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, Савяка и Крыканову поместили в экстрадиционный изолятор Вены, но они нашли денежные средства, чтобы выйти под залог. Генпрокуратура РФ готовит документы, необходимые для экстрадиции обвиняемых из Австрии.

Справка «НДГ». Глава «Трайпла» Юрий Чиж был задержан КГБ в марте 2016 года по подозрению в неуплате налогов на сумму неденоминированных BYN238,7 млрд. (порядка $12 миллионов). В сентябре того же года его освободили. «Все решения по данному уголовному делу приняты в строгом соответствии со статьей 88-1 Уголовного кодекса Беларуси «Освобождение от уголовной ответственности в связи с добровольным возмещением причиненного ущерба (вреда), уплаты дохода, полученного преступным путем», — сообщала пресс-служба госбезопасности.

Однако основатель бизнес-империи, даже будучи на свободе, уже не мог спасти свое детище от краха. В мае 2020 года компания «Трайпл» направила в Экономический суд Минска заявление об экономической несостоятельности (банкротстве). В октябре 2020 года суд открыл в отношении должника конкурсное производство. На тот момент общий размер долгов «Трайпла» и его дочек составлял BYN182,3 миллиона при балансовой стоимости активов BYN175,1 миллионов. В настоящее время компания находится в процедуре санации сроком по 30 июня 2022 года.

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