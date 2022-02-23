Новая волна преступности быстро распространяется по Великобритании: как сообщают источники, в последнее время участились кражи зарядных кабелей электромобилей. Эти кабели являются критически важными для владельцев электромобилей, которые необходимо регулярно заряжать.

Воры нацелились на зарядные кабели, которые затем продаются по сниженной цене на вторичном рынке или уничтожаются ради большого количества меди внутри таких кабелей, пишет ixbt.com.

Правоохранительные органы добавляют, что раньше главной проблемой в Великобритании была кража каталитических конвертеров (нейтрализаторов). За год фиксировалось более 10 000 подобных краж. Эксперты полагают, что стоимость замены украденных зарядных кабелей может превзойти 10 миллионов фунтов стерлингов в год, которые до этого тратились на замену каталитических конвертеров.

В последние годы в Великобритании наблюдается устойчивый рост продаж полностью электрических транспортных средств или гибридных моделей. В настоящее время в Великобритании насчитывается более 400 000 таких автомобилей. Зарядные кабели длиной до 4,5 м заполнены медными кабелями, которые можно продать как металлолом. С другой стороны, замена украденных кабелей может стоить до 700 фунтов стерлингов, а на вторичном рынке такие кабели стоят около 200 фунтов стерлингов.

Зарядный кабель крадут во время зарядки автомобиля или из багажника. Поэтому рекомендуется заряжать свой автомобиль в безопасном месте.

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