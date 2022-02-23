В 2021 году совершено 16 446 киберпреступлений. Ущерб от них оценивается в 914 455 рублей.
Об этом сообщил начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Андрей Ковалев, пишет Thinktanks.by.
По его данным, количество киберпреступлений за прошлый год сократилось на 35%. Однако в два раза выросло число тяжких киберпреступлений, которых зарегистрировано 506.
«Их рост обусловлен увеличением числа хищений имущества путем модификации компьютерной информации в особо крупном и крупном размерах», – сказал Андрей Ковалев.
Раскрываемость киберпреступлений выросла в 4 раза — благодаря взаимодействию с зарубежными коллегами.
В последнее время остаются крайне популярными мошенничества на торговых онлайн-площадках, а также звонки якобы от представителей банка или правоохранителей, когда жертву просят назвать данные карты, установить приложение для удаленного доступа к гаджету или перейти по ссылке.
В текущем году МВД прогнозирует рост интернет-мошенничеств, в том числе связанных с криптовалютой.
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