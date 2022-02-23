В Беларуси с 2022-го года полностью изменился принцип проверки доходов физлиц со стороны налоговой. Вместо мониторинга расходов населения МНС теперь будет проводить камеральные проверки. Что это такое, как будет работать и к чему стоит быть готовыми, специально для Myfin.by рассказала аудитор и налоговый консультант, директор ООО «БелАудитАльянс», Елена Жугер.

По мнению эксперта, процедуры проверки в отношении расходов/доходов детально расшифрованы, действия проверяющих стали более понятными. Также появилась возможность подать возражения по акту проверки и обжаловать решение в вышестоящей инспекции.

Камеральная проверка. Это что?

Камеральная проверка проводится налоговыми органами без выдачи предписания. Другими словами, вы даже не знаете, проверяют сейчас ваши доходы и расходы или нет. Причем в ходе проверки будут изучены ваши доходы либо за несколько месяцев, либо за последние 10 лет. А в отдельных случаях и более чем за 10 лет, если источник вашего дохода по проверке существовал ранее. Такая проверка проводится в два этапа: предварительный и последующий. На предварительном этапе проводится анализ и составляется расчет. На последующем – составляется акт проверки.

Если на предварительном этапе проверки превышения расходов над доходами не найдено или оно не превышает 500 базовых величин, то в течение двух дней готовится предварительное заключение.

Это не относится к ситуациям, когда проверка проводилась по заданию органов уголовного преследования и по поручению министра МНС и его заместителей, руководителей инспекций.

Если же зафиксировано превышение в 500 и более базовых, то начинается последующий этап проверки. На этом этапе налоговая обратится к вам за пояснениями: почему расходы выше доходов. При этом пояснения могут быть приняты или не приняты. И по результатам эти пояснений составляется уточненный расчет.

В итоге налоговый орган составляет один из следующих документов:

если не установлено превышения расходов над доходами, составляется сообщение о соответствии доходов расходам, которое вручается физическому лицу;

если установлено превышение, то составляется акт проверки.

Где налоговая берет данные о доходах физлиц?

Как объясняет Елена Жугер, источниками информации для контроля за расходами служат:

1. Данные ГАИ – о регистрации транспортных средств.

2. БРТИ – сведения о регистрации недвижимого имущества.

3. Информация из банков о движении денежных средств по карт-счетам и иным счетам, в том числе по электронным кошелькам.

4. Сведения Фонда социальной защиты населения о начисленных суммах доходов по месту основной работы и иным местам получения дохода.

5. Сведения таможенных органов о товарах, ввозимых на территорию страны и по которым производится возврат Tax Free.

6. Анонимные данные «доброжелателей».

Особое внимание, безусловно, привлекают крупные покупки, такие как дорогая недвижимость и транспорт. Однако, новая форма проверки позволит налоговикам расширить охват проверяемых физлиц.

Если налоговая отправила письмо, то считается, что вы его получили

Когда налоговики отправляют в адрес гражданина требование о представлении пояснений об источниках доходов по установленной форме вместе с расчетом, то оно считается автоматически полученным.

Способов вручения несколько:

лично под роспись;

или заказным письмом с уведомлением о получении.

Одновременно налоговая направляет в личный кабинет физлица уведомление о представлении пояснений либо использует иные средства связи (телефонограмма, телеграмма, СМС-сообщение, сообщение электронной почты или другие).

Так что аргументы «письмо не дошло» или «на почте очереди» в расчет не принимаются.

Как быстро нужно ответить налоговикам?

Срок представления пояснений – 30 календарных дней с даты получения требования (ранее – 10 дней). Срок представления пояснений об источниках доходов продлевается на периоды временной нетрудоспособности физлица, нахождения его за пределами Беларуси или в командировке (при документальном подтверждении).

Форма представления пояснений – в письменной или электронной форме. Днем их представления является дата приема почтового отправления, а в электронной форме – дата их приема, зафиксированная с помощью программных средств налоговых органов. Если срок представления пояснений пропущен – пояснения не принимаются.

Какая информация должна быть указана в пояснениях: сведения об источнике дохода (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица, место его жительства (последнее место жительства в отношении наследодателя), наименование юридического лица, место его нахождения), о виде, размере и дате (периоде) получения дохода.

В каких ситуациях налоговая может не принять пояснения

1. Не было реальной возможности получить такие доходы.

Например, гражданин указал в пояснении, что деньги он получил по договору займа у близкого родственника. Однако, по данным налогового органа, в день заключения договора займа близкий родственник находился за пределами РБ и возможность заключить такой договор у него отсутствовала. Одновременно была проведена проверка превышения расходов над доходами близкого родственника, в ходе которой установлено, что возможность представить деньги в заем у него отсутствовала ввиду отсутствия доходов.

2. Совершена сделка, не имеющая иных правовых последствий, в том числе не влекущая изменение прав и обязанностей ее сторон, кроме направленности на неуплату (неполную уплату) суммы налога, сбора.

Например, гражданин указал в пояснениях, что деньги в сумме 5000 долл. США ему подарила бабушка. При проведении опроса бабушки установлено, что она ничего не знает о таких подарках.

3. Имеются расхождения в информации об условиях и порядке получения дохода, представленной проверяемым физическим лицом и лицом, являющимся источником дохода.

Например, гражданин указал в пояснении, что деньги он получил по договору дарения от мамы 15.05.2015, которые она получила от продажи автомобиля. Вместе с тем, по данным банка, деньги от продажи автомобиля мама получила только 18.06.2015.

4. Физическим лицом в качестве источника доходов заявлен доход, с которого не были уплачены соответствующие налоги, сборы (пошлины). Исключение составляют ситуации, когда такой доход освобождается от налогообложения или не признается объектом налогообложения.

Кроме того, не будут учтены доходы от предпринимательской деятельности, полученные физлицом, которое является индивидуальным предпринимателем, если он представил информацию о таких доходах в уточненных налоговых декларациях после получения требования о представлении пояснений.

Ставка подоходного налога для ситуации,когда установлено превышение расходов надо доходами, составляет 20% (до 2022 года – 16%).

Акт проверки можно обжаловать

В течение 15 рабочих дней с даты получения акта проверки физическое лицо вправе подать возражения по акту проверки. Налоговая должна ответить ему в течение 15 рабочих дней – выдать заключение на возражения. Далее, в течение 30 рабочих дней с даты выдачи заключения на возражения налоговая выносит решение по акту проверки. Именно решение можно обжаловать в вышестоящей инспекции (областной или по г. Минску) или сразу в МНС РБ.

Если обжаловали в областной инспекции или в инспекции по Минску, сохраняется право подать жалобу потом в МНС.

Срок обжалования – в течение 30 календарных дней с даты вынесения решения. Кроме того, есть право обжаловать решение налоговой в суде в течение 1 года с даты вынесения решения.

Что в итоге?

1. Новый формат контроля налоговой за доходами физических лиц имеет главную цель – борьбу с теневой экономикой.

2. Как следствие, вырастет число проверок за превышением расходов над доходами.

3. В первую очередь под контроль попадают лица, которые имеют существенный разрыв между регулярным доходом и расходами, особенно при наличии дорогостоящих покупок.

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