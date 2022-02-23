Страны-члены Евросоюза единогласно одобрили санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР, объявили глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, пишет Thinktanks.by.

Санкции ЕС

Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы, а также 27 физических и юридических лиц из-за признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР, о котором накануне объявил президент России Владимир Путин, заявил Боррель.

Санкции также будут направлены на организации, финансирующие российские операции в Донбассе, а также банки, финансирующие людей, “принимающих решения” в России, и представителей оборонного сектора, сообщил он.

По словам Борреля, принято также решение ограничить доступ России к финансовому рынку и рынку капитала ЕС.

“Никаких больше шопинга в Милане, вечеринок в Сан-Тропе, алмазов в Антверпене”, – написал глава европейской дипломатии в “Твиттере”, но вскоре удалил этот твит.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в свою очередь сказал, что министры иностранных дел стран ЕС “единогласно договорились по первому пакету санкций” в связи с признанием самопровозглашенных республик Донбасса на востоке Украины.

“Эти меры ударят по России, и ударят сильно”, – сказал Боррель на пресс-конференции.

Санкции США

Министерство финансов США опубликовало список санкций в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР. Под ограничения попали ВЭБ.РФ, Промсвязьбанк(ПСБ), а также 42 их дочки. Кроме того, персональные санкции введены против топ-менеджера ВТБ Дениса Бортникова (сына главы ФСБ Александра Бортникова), председателя ПСБ Петра Фрадкова и главы VK Владимира Кириенко (сына замглавы администрации российского президента Сергея Кириенко).

«ВЭБ и ПСБ являются государственными учреждениями, которые играют особую роль в поддержании обороноспособности России и ее экономики», – мотивирует ведомство введение санкций против них, добавляя, что ВЭБ.РФ также обслуживает российский государственный долг, финансирует экспорт, инвестиционные и инфраструктурные проекты. ПСБ же, отмечает Минфин США, – восьмой по величине банк России, который финансирует до 70% ее гособоронзаказа.

В санкционный список также включены 25 дочерних компаний ВЭБ.РФ, включая футбольный клуб ЦСКА (под контролем ВЭБ.РФ с 2019 г.) и 17 «дочек» ПСБ. США разрешили ряд сделок с ВЭБ.РФ для обслуживания облигаций, выпущенных до 1 марта 2022 г. ЦБ, ФНБ, Минфином России. Срок завершения всех сделок с ВЭБ.РФ и его дочерними предприятиями установлен американским Минфином до 24 марта 2022 г.

Кроме того, Минфин сообщает о санкциях против суверенного долга России, «еще больше отрезав Россию от источников доходов для финансирования своего правительства или приоритетов президента Путина, включая его дальнейшее вторжение в Украину». «Эти ограничения существенно перекрыли России основной способ привлечения денег», – говорится в сообщении американского ведомства.

Президент США Джо Байден объявил вечером 22 февраля, что на фоне признания Россией независимости ДНР и ЛНР и присутствия российских войск в Беларуси из состава американских войск в Европе в страны Прибалтики будут переброшены дополнительные контингенты.

«Мы продолжим усиливать и поддерживать наших союзников по НАТО. Сегодня из-за того, что Россия не выводит войска из Беларуси, я утвердил отправку дополнительных американских сил и [военного] снаряжения, которые уже находятся в Европе, чтобы укрепить наших балтийских союзников», – сказал Байден.

Кроме того, президент США заверил, что Вашингтон продолжит поставлять Киеву оборонительные вооружения.

«Мы не хотим сражаться с Россией. Мы хотим послать ей сообщение, что США и их союзники будут оборонять каждый дюйм территории стран-участниц НАТО», – сказал Байден.

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