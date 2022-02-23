Министр Великобритании по вопросам культуры, прессы и спорта поручил регулятору Ofcom пересмотреть лицензию RT на вещание в стране, заявил премьер-министр Борис Джонсон.

На заседании парламента лидер оппозиции Кир Стаммер выступил за запрет вещания RT, назвав телеканал “пропагандистской машиной” России, пишут РИА Новости.

“Я думаю, что государственный министр по вопросам культуры, прессы и спорта уже поручил Ofcom рассмотреть этот вопрос. Но я хотел бы сказать, что мы живем в демократии, мы живем в стране, которая верит в свободу слова. Этот вопрос должен решать Ofcom, а не политики, какие медиаорганизации запрещать”, — ответил ему Джонсон.

Комментируя слова британского премьера, официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что “все-таки британское правительство регулирует деятельность СМИ, а не медиарегулятор, в чем нас пытались убедить столько лет”. По ее словам, это признание “бесценно”.

Как отметили в МИД, если Британия реализует угрозы против RT, ответные меры не заставят себя ждать.