10 ошеломительно красивых актеров из современных сериалов: Мама, артиста я люблю!

23 февраля все поздравляют мужчин с праздником. А KP.RU к этому дню подготовила топ-10 самых красивых актеров сериалов. Видеть их игру на экране — одно удовольствие. Кто же вошел список?

1. Киллиан Мерфи

В конце февраля стартует финальный сезон «Острых козырьков», а наша подборка начинается со звезды шоу Киллиана Мерфи. 25 мая этому обаятельному ирландскому актеру исполнится 46 лет. Он начал свою карьеру в 1997 году, а спустя два года получил первую главную роль в фильме “Солнечный ожог”.

Ради небольшой роли сына мясника в ленте «Девушке с жемчужной сережкой» вегетарианец Мерфи отправился на скотобойню тренировать обращение со свиньями. А перед съемками «Острых козырьков» он и вовсе начал есть мясо, «чтобы не выглядеть слишком худощавым».

Среди других его значимых работ картины «28 дней спустя», «Разрыв», «Бэтмен: Начало», «Завтрак на Плутоне», «Пекло», «Дюнкерк». А историческая драма «Ветер, который качает вереск» принесла актеру Золотую пальмовую ветвь. Кстати, ее снимали в его родном графстве Корк.

Восемь лет Мерфи встречался с ирландской художницей Ивонн Макгиннес, а 1 августа 2004 года они сыграли свадьбу. У пары двое детей: сыновья Малаки (2005) и Эран (2007). С 2015 года семье живет в пригороде Дублина.

2. Том Харди

Со второго сезона к актерскому касту «Острых козырьков» присоединился другой красавец — англичанин Том Харди. Кстати, по материнской линии он имеет ирландские корни. 15 сентября актер отметит свое 45-летие.

В 19 лет Том стал победителем конкурса красоты «Breakfast’s Find Me», а спустя несколько лет дебютировал в военном триллере Ридли Скотта «Черный ястреб». С тех пор он успел засветиться в «Выжившем», «Дюнкерке», «Темном рыцаре: Возрождение легенды», исполнить главные роли в «Капоне. Лицо со шрамом», «Безумном Максе: Дороге ярости», «Общаке».

В его фильмографии множество ярких ролей: это и Хитклифф в «Грозовом перевале», и Эдди Брок в «Веноме», и, конечно же, Джеймс Делейни в сериале «Табу». Стивен Найт пообещал выпустить второй сезон еще в 2020, но фанаты до сих пор его ждут.

Том имел серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками, но в 2003 году смог победить зависимость. Что касается личной жизни, то Харди был женат на продюсере Саре Уорд, встречался с Рэйчел Спид, у пары родился сын Луи (2008). На съемках «Грозового перевала» он закрутил роман с партнершей по съемочной площадке Шарлоттой Райли. В 2014 году они поженились. Супруги живут в Лондоне и растят сыновей Лео (2015) и Форреста (2018).

3. Чарли Ханнем

Еще один британец Чарли Ханнем появился на свет 10 апреля 1980 год в семье торговца металлоломом и балерины. Когда Чарли было 2 года, отец ушел из семьи. В юности Чарли играл в регби, дрался с одноклассниками, за что его выгнали из школы, а в кино он попал случайно: продюсеры заметили его в торговом центре.

Он сыграл в «Близких друзьях», «Хулиганах», «Холодной горе», а в 2008 году получил главную роль в сериале «Сыны анархии». Благодаря ему Ханнем стал знаменитым во всем мире.

Чарли пробовался на роль Тора, Энакина Скайуокера и должен был играть Кристиана Грея в «Пятидесяти оттенках серого», но с этими проектами у него не сложилось. Зато он снялся в таких лентах, как «Тихоокеанский рубеж», «Багровый пик», «Меч короля Артура» и «Джентльмены».

Актер страдает от мизофобии (боязнь микробов и грязи), занимается джиу-джитсу и даже получил синий пояс. Своей первой жене Чарли сделал предложение спустя три недели после знакомства на прослушивании в сериал «Бухта Доусона». Брак продлился три года. Он встречался с моделью Софи Даль, актрисой Стеллой Паркер, кинопродюсером Джорджиной Таунсли. С 2005 года у него отношения с Морганой МакНелис.

4. Том Хиддлстон

9 февраля свой день рождения отметил Том Хиддлстон. Ему исполнился 41 год. Он родился в историческом районе Лондона Вестминстере, учился в школе Дракона в Оксфорде, Итонском колледже, Кембридже и Королевской академии драматического искусства.

Том — лауреат премий Лоренса Оливье и «Золотой глобус», номинант на премии BAFTA, «Эмми» и «Тони». Многим он известен по роли Локи в фильмах киновслеленной Marvel: «Тор», «Мстители» и других. А в 2021 году вышел сериал «Локи», который был продлен на второй сезон.

Но помимо этого образа в копилке у Тома достаточно интересных проектов: фильмы «Полночь в Париже», «Глубокое синее море», «Боевой конь», «Выживут только любовники», «Багровый пик», «Ночной администратор», сериалы «Крэнфорд», «Пустая корона» («Генрих V») и предстоящий предстоящий «Змей в Эссексе».

Том — настоящий джентльмен. Он называет себя профеминистом и уверен, что «обесценивать то, что делают женщины, называя их “слабым полом”, по-настоящему глупо». Хиддлстон был в отношениях с актрисой Сюзанной Филдинг, певицей Тейлор Свифт. По слухам, в настоящее время у него роман с актрисой Зави Эштон. Но выставлять свою личную жизнь напоказ Том не любит.

5. Генри Кавилл

Еще в школе Генри Кавилл начал играть в спектаклях. За плечами у него второстепенные роли и неудачи на кастингах. Генри пробовался на роль Джеймса Бонда в фильме «Казино “Рояль”», но продюсеры решили, что он слишком молод. Дважды его обходил Роберт Паттинсон: оба актера претендовали на роли Седрика Диггори в «Гарри Поттере» и Эдварда Каллена в «Сумерках».

Зато в 2007 году Кавилл получил одну из главных ролей в сериале «Тюдоры». Затем он сыграл Супермена в фильме Зака Снайдера «Человек из стали» и получил мировую известность. Другая его знаковая роль — Геральт в экранизации фэнтезийного цикла «Ведьмак» от Netflix. Он также сыграл Шерлока Холмса в фильме «Энола Холмс».

В детстве Генри не только играл на сцене и гонял мяч на поле для регби, но и обожал видеоигры. Он и сейчас заядлый геймер, и однажды пропустил важный звонок из-за «World of Warcraft». Среди других его любимых игры игре «Ведьмак» и «Total War». А во время карантина он увлекся коллекционированием и раскраской миниатюр по Warhammer. В свою очередь создатели игр по этой вселенной назвали в честь Генри одного из персонажей дополнения The Warden & The Paunch к Total War: Warhammer II.

Кавилл встречался с Эллен Уитакер, Кейли Куоко, а сейчас состоит в отношениях с Натали Вискузо.

6. Йен Сомерхолдер

Свою карьеру Йен начал как модель в десятилетнем возрасте. Ему удалось поработать и в Европе: Париже, Милане и Лондоне. Он сотрудничал с Versace, Esprit, Persol, Calvin Klein, Dolce & Gabbana и Gucci.

Параллельно он занимался в драматическом кружке, а в 17 лет решил стать актером и отправился в Нью-Йорк. Второстепенные роли, съемки в эпизодах сериалов, первая премия «Молодой Голливуд» за картину «Жизнь как дом». Первый успех пришел после фильма «Правила секса».

В 2004 году вышло шоу «Остаться в живых», где Йен сыграл Буна Карлайла. Кстати, он был первым из всех актеров, кого окончательно утвердили на роль. И хоть его герой умер уже в 20-й серии, Сомерхолдер запомнился зрителям. Дальше последовали не менее успешные «Дневники вампира». Пока главная героиня выбирала между двумя братьями, Дэймон Сальваторе в исполнении Йена завоевал армию фанатов.

У Сомерхолдера были отношения с Сарой Малейтестой, Ники Хилтон, Меган Олд. Ходили слухи о романе с его экранной сестрой из «Остаться в живых» Мэгги Грейс, но актеры их опровергли. А вот с партнершей по «Дневникам вампира» Ниной Добрев он действительно встречался. В 2015 году Йен женился на актрисе Никки Рид. В 2017 году у них родилась дочь Боди Солэй Рид Сомерхолдер.

7. Джейсон Момоа

Этот актер тоже начал свой путь с модельного бизнеса. В 1999 году Джейсон получил титул «Модель года Гавайев», а потом начал актерскую карьеру. Он снялся в паре сезонов «Спасателей Малибу», получил одну из центральных ролей в сериале «Звёздные врата: Атлантида». В 2010 году на экраны вышла «Игра престолов», в которой он сыграл колоритного кхала Дрого.

Среди других значимых работ Джейсона — новый «Конан-варвар», канадский историко-приключенческий сериал «Граница», постапокалиптическое шоу «Видеть». Он также предстал в образе Дункана Айдахо в фильме Дени Вильнева «Дюна» и Аквамена в экранизациях комиксов DC («Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Лига справедливости», «Аквамен» и другие).

Момоа — обладатель множества татуировок. Среди них надписи «etre toujours ivre» на правом предплечье и «Diablo» на среднем пальце, подписи детей на груди. А полурукав на левом предплечье — это дань уважения гавайскому богу Aumakua.

Долгие годы Момоа состоял в отношениях с актрисой Лизой Боне, в которую влюбился в еще ребенком, увидев ее на экране. У пары двое детей: дочь Лола Айолан (2007), и сын Накоа-Вулф Манакоапо Намакаха (2008). Но в январе 2022 года Джейсон и Лиза неожиданно объявили о расставании.

8. Дженсен Эклс

Дженсен Эклс появился на свет 1 марта 1978 года в актерской семье. Снимался в рекламе детских товаров. Сначала Дженсен планировал поступать на физиотерапевта, но в итоге решил пойти по стопам родителей и отправился в Лос-Анджелес.

После нескольких эпизодических ролей он засветился в мыльной опере «Дни нашей жизни», которая принесла молодому актеру несколько номинаций и премий. Далее последовали сериалы «Темный ангел» и «Бухта Доусона». Дженсен пробовался на роль Кларка Кента в «Тайны Смолвиля», но его обошел Том Уэллинг. Впрочем, в четвертом сезоне Эксл все же появился в шоу в роли Джейсона Тига.

Но настоящий успех ему принесло «Сверхъестественное». Фэнтези-сериал про братьев-охотников за нечистью шел целых 15 лет и имел огромный успех. А Дженсен попробовал себя еще и в качестве режиссера и снял несколько эпизодов. В 2022 году мы увидим актера в третьем сезоне «Пацанов» в роли Солдатика.

Несколько лет Эксл встречался с актрисой, фотомоделью и гимнасткой Дэннил Харрис. В 2010 году они поженились. У них трое детей: дочь Джастис Джей (2013) и близнецы Зеппелин Брэм и Эрроу Родс (2016).

9. Джейми Дорнан

Дорнан был участником музыкальной группы «Sons of Jim» и моделью Calvin Klein, Dior, Aquascutum, Armani. В кино он дебютировал в 2005 году в ленте Софии Коппола «Мария-Антуанетта».

В 2011 году он сыграл Охотника в «Однажды в сказке», а спустя два года исполнил главную роль в сериале «Крах». Его партнершей по съемочной площадке стала Джиллиан Андерсон. Но по-настоящему знаменитым он стал после выхода фильма «Пятьдесят оттенков серого», в котором Дорнан сыграл миллиардера Кристиана Грея.

Также его можно увидеть в мини-сериале «Смерть и соловьи», картинах «Антропоид», «Девятая жизнь Луи Дракса», «Осада Жадовиля», «Робин Гуд: Начало», «Грань времени», «Любовь на троих», «Дикая парочка», а в 2022 году состоится премьера сериала «Турист».

Что касается личной жизни Джейми, то в прошлом у него были отношения с Кирой Найтли. В 2013 году он женился на Амелии Уорнер. У пары растут три дочери: Далси (2013), Эльва Лорна Кэтрин (2016) и Альберта Мейв (2019).

10. Павел Крайнов

Завершает подборку российский актер Павел Крайнов. Его кинодебют состоялся в 4 года в драме Вадима Абдрашитова «Слуга». Да и в целом детство прошло на съемочных площадках: мать Павла работала финансовым директором в кинокомпаниях. В детстве он занимался спортом, в том числе историческим фехтованием.

Первое образование Крайнов получил по специальности «радиоэлектроника летательных аппаратов» и только потом отправился в театральный ВУЗ. Его выбор пал на ВГИК, курс Всеволода Шиловского.

Сниматься Павел начал еще в студенчестве. Пожалуй, первая его заметная роль — Макс в сериале «Пока цветет папоротник». Спустя 4 года вышло продолжение, «Беловодье. Тайна затерянной страны».

Среди других его работ: драма «Варавва», сериалы «Версия», «Команда “Б”», «Машкин дом», «Чистосердечное призвание», а в январе 2022 году на экраны вышла первая часть адаптации фэнтези-цикла Веры Камши «Этерна». Павел сыграл одну из главных ролей — герцога Робера Эпине.

А свою личную жизнь актер не афиширует. В Insagram он выкладывает только фотографии с друзьями, родителями и коллегами, а также делится творческими успехами.

