Нидерландская конькобежка Ирен Вюст установила рекорд по общему числу наград среди женщин в этом виде спорта.

На Играх в Пекине Ирен Вюст завоевала золотую медаль на дистанции 1500 метров.

Таким образом, Вюст сравнялась с рекордсменкой по количеству золотых медалей Олимпийских игр в истории конькобежного спорта Лидией Скобликовой. Теперь на счету 35-летней голландки шесть золотых, пять серебряных и одна бронзовая медаль, что тоже является рекордом по общему числу наград среди женщин в этом виде спорта. Кроме того, Вюст 15 раз побеждала на отдельных дистанциях на чемпионатах мира и семь раз выигрывала золото в многоборье.

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