Ждать ли Европе большого газового передела?

На фоне нарастания напряженности вокруг Украины американские и европейские политики призвали действовать в отношении России более решительно, а именно сократить стратегическую зависимость ЕС, особенно в части поставок нефти и газа.

Повлияют ли события вокруг Украины на мировую экономику? Газета «Белорусы и рынок» спросила об этом аналитика Украинского института будущего Игоря ТЫШКЕВИЧА.

— Газовый рынок Европы будет перекраиваться вне зависимости от событий, связанных с Украиной, и от того, какие заявления выдвинут западные политики. Давайте посмотрим, что происходит на этом рынке. Объемы продаж американского газа уже сравнимы с объемами поставок «Газпрома». Вашингтон выстраивает механизмы для дальнейшего наращивания продаж. США и их союзники, такие как, например, Катар, претендуют на 10–15 % доли газового рынка ЕС.

Анкара задекларировала, что хочет стать газовым хабом Южной Европы. Турция уже поставляет свой и чужой газ в шесть стран ЕС. Турецкое правительство намерено построить газопровод из Казахстана по территории Туркменистана и дну Каспийского моря. Турция будет претендовать на 5–6 % газового рынка ЕС.

Что бы ни говорили западные политики, «Северный поток — 2» все-таки будет запущен. С одной стороны, он позволит России чувствовать себя более свободно в торговле со странами ЕС, с другой — газопровод позволит нарастить объемы поставляемого газа.

Но есть и Дания, которая активно наращивает собственную добычу газа. Вспомним Израиль и Грецию, и их ссоры с Турцией из-за шельфа вокруг Кипра, где тоже много залежей газа. Плюс Великобритания и страны Южной Африки — тоже стейкхолдеры на рынке.

Все эти государства в ближайшие пять лет будут бороться за то, чтобы закрепиться на европейском рынке газа. Спрос на газ в Европе растет, но никто не может предсказать, насколько вырастет потребление данного природного ресурса. Спрос может вырасти настолько, что проглотит предложения от всех продавцов, а может случиться так, что продавцам придется серьезно биться между собой за место под солнцем.

Сейчас Россия обеспечивает 40 % потребностей газа в ЕС. Объем может сократиться, но не по политическим причинам, а из-за глобальных экономических изменений.

— Может ли ЕС сократить сотрудничество с Россией по другим позициям, например по пшенице?

— В мире существует три крупных производителя пшеницы и кукурузы: США, Россия, Украина. Вместе они экспортируют 55 % мирового объема пшеницы и 53 % кукурузы. Данные агрокультуры Россия экспортирует в ЕС, Азию и Африку. Заменить поставки нечем. Как только для России введут ограничения на поставку кукурузы и пшеницы, потоки голодных жителей Африки двинуться к границам ЕС.

— Из-за напряженной ситуации с Украиной Китай станет больше делать акцент на сотрудничестве с Литвой и Беларусью?

— На севере Европы для китайских товаров входом в ЕС могут служить три страны: Литва, Беларусь, Украина.

Литва открыла в Вильнюсе посольство Тайваня и в целом поддержала это островное государство. Китай отреагировал: отменил все прямые поезда из Литвы, сократил транзит своих товаров. Название страны «Литва» исчезло из пограничных баз данных КНР. Фактически это означает, что растаможка товаров из Литвы теперь происходит в ручном режиме. Некоторые товары из Литвы вообще нельзя ввезти в Китай. Фактически Китай апробирует на Литве механизм санкций. Экономическая война Пекина с Вильнюсом — очень интересный процесс, за ним стоит следить.

С Украиной у Китая четыре конфликтные темы. Украина набрала китайских кредитов на миллиарды долларов, но не выполнила свои обещания. Например, еще при Януковиче Киев получил кредит на 3 млрд долларов, расплачиваться за который обещал зерном по льготным ценам. По факту же поставок в Китай так и не было. Сейчас Пекин пытается через международный арбитраж вернуть 4,5 млрд долларов по другому делу — приватизации предприятия «Мотор Сич». Пока не разрешатся эти вопросы, новых инвестиций Киеву ждать не стоит.

Кроме того, Китай не может использовать территорию Украины для масштабного транзита товаров. Состояние украинских железных дорог плохое, скорость грузовых поездов за последние два года уменьшилась. Для сравнения: в Беларуси средняя скорость прохода транзитного поезда — 70 км/ч, в Украине — 20 км/ч.

Поэтому из трех стран для Китая, по сути, остается только Беларусь. Причем санкции Пекин не пугают. Достаточно посмотреть на договоренности Китая с Ираном на 450 млрд долларов и инвестиции Китая в Сирию. С Беларусью у Китая другая проблема. Экономическое сотрудничество по европейскому направлению уже достигло максимума. Без модернизации пограничной инфраструктуры и железной дороги Беларусь физически не может провозить через свою территорию большие объемы.

Нужно также отметить, что в постковидном мире будет происходить регионализация экономик. Произойдут изменения в мировых логистических цепочках. Постепенно производства будут размещаться ближе к потребителю.

— От того что регионы будут больше производить для регионов, Беларусь выиграет?

— Теоретически да. Даже если брать Китай, он станет больше инвестировать в локальные проекты, как, например, индустриальный парк «Великий камень» или Geely. Но пока Беларусь неоднозначная страна, для того чтобы стать таким хабом. Для начала она должна выйти из пикировки со странами-соседями.

— Во время военных российско-белорусских учений белорусов перестали пускать в Украину. Такие ситуации будут повторяться?

— Не думаю, что это станет нормальной практикой, но во время обострений это может происходить. Конечно, закрытие границы не способствует развитию двустороннего сотрудничества. Когда бизнесмен не может приехать на переговоры со своими партнерами из-за закрытой границы, это усложняет подписание контрактов и развитие новых направлений.

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