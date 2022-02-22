Не секрет: в последние два года Александр Лукашенко обделен вниманием международных ВИП-персон. Возможности встреч с лидерами государств у него сильно ограничены и практически неосуществимы. Вероятно, они не считают его равным себе.

Если нет возможности встречаться с равными по должности, но очень хочется, на худой конец сойдут преданные народному забвению в своей стране политические пенсионеры из Украины, обладающие, кстати, весьма специфическим бэкграундом.

Помните, в прошлом году Александра Лукашенко почтил своим визитом Петр Симоненко. Когда-то в 1990-е он был популярным политиком, лидером Коммунистической партии Украины (КПУ), попавшей под декоммунизацию. Своими действиями главный коммунист Украины разрушил свой авторитет, о чем подробно писалось на страницах «Народной Воли». Сегодня Симоненко – политический аутсайдер с нулевым рейтингом. Считая, что после оккупации Россией части Украины с агрессивной соседкой можно и нужно жить в мире и дружбе, он при этом лично для себя сделал интересный выбор: не вернулся на свою малую родину, в оккупированный русскими Донбасс, а предпочел большую часть времени проводить в благополучной европейской стране – в своем испанском домике.

В нынешнем году в Минск к Александру Лукашенко приехал такой же специфический пенсионер с клеймом предателя – Александр Мороз, бывший лидер Социалистической партии Украины (СПУ). Действительно, когда-то он был относительно популярен в народе, даже занимал два раза пост председателя Верховной Рады. И если в 1990-е годы пост спикера парламента он получил заслуженно, благодаря поддержке избирателей, был третьим на президентских выборах 1994-го и 1999 годов с результатом 13,04% и 11,29%, то дальше у Александра Мороза, как и у Петра Симоненко, всё покатилось по наклонной.

Мороз, на мой взгляд, так же как и Симоненко, превратился в обычного «заробитчанина», обслуживающего в политической подтанцовке тех, кто хорошо заплатит. Только не факт, что он после этого не подставит своего «работодателя», как это было на последних президентских выборах в Украине с Петром Алексеевичем Порошенко.

Звездный час Александра Мороза мог быть в 1999 году. Но Сан Саныч оказался недоговороспособным политиком. Амбиции и высокое самомнение не способствовали дальнейшему политическому росту.

Сначала он поставил крест на объединении четырех оппозиционных рейтинговых кандидатов, бросивших вызов тогдашнему президенту Украины – Леониду Кучме. «Каневская четверка» – Евгений Марчук, Александр Мороз, Александр Ткаченко и Владимир Олейник – заключила тогда соглашение. Однако из-за отказа Мороза снять кандидатуру в пользу единого кандидата Евгения Марчука «великолепная четверка» распалась за несколько дней до выборов президента. Вел тогда переговоры с Александром Морозом и Петр Симоненко, предлагая пост премьер-министра, но тот посчитал, что достоин большего. Хотел всё, но в результате не получил ничего.

В 2004 году на президентских выборах Мороз поддержал «оранжевую» коалицию во главе с Виктором Ющенко. После коалиционных переговоров социалисты (партия СПУ) получили три министерских портфеля в правительстве Юлии Тимошенко, которые после ее громкой отставки в сентябре 2005 года сохранились за партией и в кабинете Юрия Еханурова. Кроме этого, близкая соратница Мороза Валентина Семенюк заняла важный государственный пост – председателя Фонда госимущества (не исключено, что именно эта работа в итоге стоила ей жизни).

А дальше были парламентские выборы 2006 года. СПУ заняла четвертое место, набрав 5,69% (1.444.224) голосов, и получила 33 из 450 мест в парламенте. Первое место было у Партии регионов Виктора Януковича (32,14%), второе – у БЮТ Юлии Тимошенко (22,29%), третье – у блока «Наша Украина» (13,95%), пятое – у КПУ (3,66%).

Казалось бы, «оранжевая» коалиция снова победила – получила большинство в парламенте. Переговоры среди партнеров были долгими и трудными, длились целых три месяца. В результате консенсус был достигнут, коалиционное соглашение подписано. Александр Мороз желал, как в 1994 году, видеть себя в кресле спикера Верховной Рады. Но в итоге согласился на должность первого вице-премьера в новом правительстве. Посты были распределены. Но вместо того, чтобы поддержать кандидатуру Петра Порошенко на должность председателя Верховной Рады, Александр Мороз неожиданно для соратников по коалиции выдвинул свою кандидатуру, которую тут же поддержали депутаты от Партии регионов и КПУ.

Оранжевая коалиция распалась, без СПУ у нее не было большинства в парламенте, и в течение нескольких дней создалась «антикризисная» коалиция, в которую вошли Партия регионов, СПУ и КПУ. После Оранжевой революции 2004 года этот трюк перевертыша был воспринят как предательство. Полученная на 1,5 года должность председателя Верховной Рады и, по разговорам в кулуарах, некоторые промышленные активы стоили Александру Морозу окончательного разрушения его репутации.

На досрочных выборах 2007 года СПУ набрала всего 2,86% голосов избирателей и осталась за бортом украинского парламента. Фактически после этого СПУ окончательно маргинализировалась, и о ней избиратель больше не вспоминал. А на следующих выборах в 2012 году Александр Мороз на партию уже не надеялся, а рассчитывал на свой прошлый авторитет. Решил попытать счастья в мажоритарном округе, но проиграл малоизвестному в то время политику из Партии регионов.

Предав однажды, он стал ненужным ни своим партнерам по «антикризисной» коалиции из Партии регионов, ни соратникам по СПУ, которую он в итоге потерял и вынужден был впоследствии регистрировать новую партию уже под другим брендом. Такой вот политический закат некогда успешного политика.

Александр Лукашенко, судя по всему, за определенные профиты получил слушателя, который больше кивал, чем говорил. Надо кому-то излить душу. Правда, не стоит обольщаться: при случае Александр Мороз вполне может «вставить нож в спину», если увидит, что на горизонте появились новые стимулы. Петр Алексеевич Порошенко мог бы об этом многое поведать бывшему коллеге.

Однако выбирать Александру Григорьевичу в нынешнее время не из кого, остается довольствоваться теми, кто есть. К сложившейся ситуации весьма подходит ставшая крылатой фраза первого президента Украины Леонида Кравчука: «Маємо те, що маємо».

Публикация из № 15 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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