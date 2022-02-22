БРСМ готов взять на себя функции ликвидированных общественных организаций. Об этом заявил первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ в ответ на вопрос ведущего о готовности занять пустующие ниши.

«Убежден, что тут нам необходимо не рассуждать, готовы или нет, а делать. Потому что на самом деле некоторое количество наших граждан, прежде всего молодежи, чисто из своих благих побуждений, желая помочь тем же бездомным животным, принять участие в экологических мероприятиях, вступали в НКО. Этим воспользовались кураторы [протестов], их использовали. Конечно, необходимо эту нишу занимать», – заявил Александр Лукьянов.

Если лидер белорусского «лукамола» выступает с такими амбициозными заявлениями, то он, видимо, знает, как решить проблему, которую пока не решил никто.

Проблема жизненная, простая и сложная одновременно. Знакомая каждому.

Сдали новый дом, торговый центр, какой-то другой объект. Благоустроили вокруг него территорию, положили аккуратные дорожки, замостили их плиткой или асфальтом. И не глупые люди над этими проектами работали – с дипломами, с опытом, с выездом на местность, с компьютерными программами, которые моделируют движение пешеходов. Но всё равно вскоре на новенькой обустроенной площадке начинают появляться «народные тропы», проложенные совсем не там, где предполагали архитекторы.

Дальше начинается «война за красоту». ЖЭСы и «Зеленстрой» эти тропинки закапывают, засаживают кустарником, выставляют таблички «По газонам не ходить!», но люди всё равно шуруют своими тропами, не обращая внимания на удобные и благоустроенные дорожки. Почему так? Александр Лукьянов знает ответ?

Если знает, то он безусловный победитель объявленного БРСМ конкурса «100 идей для Беларуси». Потому что ответа не знает никто. Но мы имеем то, что имеем: если человек ничем не озабочен и расслабленно прогуливается – он идет по предусмотренной архитектурным проектом дорожке, но если он спешит, бежит, живет – по народной тропинке.

Сегодня государство пытается заставить людей ходить там, где оно разрешило, и Александр Лукьянов как человек государственный смело заявляет: «Я обеспечу». Но так не будет. Никто не смог. Потому что государство «высоко сидит, далеко глядит», а вот того, что под носом, не видит. Поэтому и появляются общественные инициативы, образно говоря, народные тропы. Поэтому они и нужны.

Настоящий герой Беларуси

Государство часто даже не понимает потребности людей. Нередко люди тоже не сразу видят и не сразу понимают проблему.

Вспомним, как создавался первый в Беларуси хоспис – место, где помогают неизлечимо больным людям достойно провести последние месяцы жизни, а их родным – пережить уход родного человека. До 2001 года государство вообще не считало нужным заботиться об умирающих, о тех, кому уже не помочь. На это не было ни сил, ни средств, а главное – в этом не видели «экономической целесообразности». Идею хосписа привезла из поездки в США Анна Горчакова, работавшая воспитателем в онкогематологическом центре в Боровлянах. В итоге в 1994 году появился Белорусский детский хоспис, который стал первым таким центром на территории бывшего Советского Союза и одним из первых в Восточной Европе. Сегодня в Беларуси есть сеть хосписов – и для детей, и для взрослых – и никто не оспаривает важность и необходимость таких заведений. Но поначалу всё было не так очевидно. Более того, когда создавался первый взрослый хоспис в Минске, жители окрестных домов завалили госорганы и редакции СМИ жалобами. Писали, что не желают жить рядом со смертельно больными людьми, рядом с болью и горем, не хотят, чтобы их дети каждый день видели катафалки и рыдающих родственников…

Знаете, когда появились первые государственные хосписы? В июле 2001 года постановлением Минздрава было утверждено Положение о государственном учреждении «Хоспис». Прошло еще четыре года, прежде чем в августе 2005-го появилось решение Мингорисполкома «О создании государственного учреждения «Больница паллиативного ухода «Хоспис», которым комитету по здравоохранению поручили создать соответствующее учреждение по ул.Стахановской, 19. И еще через год, в 2006-м, после ремонта заработал первый государственный хоспис на 28 коек.

Город Минск с населением почти в 2 миллиона человек – и только 28 коек!!! Только к 2006 году!!!

На данный момент в Минске уже два таких государственных стационара на 85 мест, есть и выездные службы оказания помощи на дому. Достижение?! Но Анна Горчакова опередила Минздрав более чем на 10 лет. И не известно еще, начали бы чиновники шевелиться или нет, если бы не было в нашей стране этой упорной и инициативной женщины и ее единомышленников.

Сегодня Белорусский детский хоспис остается общественной организацией и оказывает помощь более чем 500 семьям, в которых есть неизлечимо больные или смертельно больные дети. Общественность даже выступала с инициативой, чтобы Анне Георгиевне было присвоено звание Героя Беларуси. Но нет, не присвоили. Хорошо, что организацию вообще не закрыли во время недавней кампании зачистки структур гражданского общества.

Ведь гродненский детский хоспис закрыли.

Александр Лукьянов и его активисты готовы взять на себя уход за смертельно больными детьми? Им, получающим финансирование от государства и выступающим от имени государства, люди по зову души будут перечислять деньги на проекты?

«Корона» сняла с чиновников корону

Или возьмем недавнюю историю – о том, как белорусское государство и белорусская система здравоохранения встретили пандемию COVID-19.

Вот что рассказывала о том периоде та же Анна Горчакова.

– В начале пандемии, когда Белорусский детский хоспис пытался закупить маски для сотрудников, нас ставили последними в очереди после больниц и поликлиник. Мы же изгои, всего лишь какая-то общественная организация. Никто не брал в расчет, что мы работаем с тяжелобольными детьми, у которых слабый иммунитет. К сожалению, у нас в стране странное отношение к общественным организациям – нас вроде бы и поддерживают, но в то же время нас как бы и не существует.

В итоге поначалу мы носили обычные тряпочные маски. Плюс ко всему, по городу сотрудники хосписа передвигаются на общественном транспорте. Как результат – ковид поставили троим моим сотрудникам, а вообще многие из сотрудников хосписа переболели, причем болезнь протекала с похожими симптомами.

У меня заболевание началось с дикой слабости. На работе я валилась с ног, хотя обычно полна энергии. Потом стала медленно подниматься температура, на четвертый день она уже не сбивалась, меня трясло под тремя одеялами. Резко начались проблемы с дыханием. Девочка в поликлинике услышала у меня хрипы и отправила на анализ крови, биохимию и флюорографию, хотя я очень просила рентген. «Флюшка» ничего не показала, а вот в крови уже поднялось СОЭ.

Для себя я уже поняла, что у меня какой-то вирус, и засела дома. А ночью стала задыхаться. Мне было страшно. Подруга позвонила в скорую и меня забрали в 5-ю больницу. Там за 30 минут мне поставили пневмонию, а на следующее утро сообщили о положительной «короне».

За всю жизнь я всего дважды лежала в больнице – во время родов. А работая в детской онкологии и педиатрии, я сталкивалась только с хорошими условиями. Две недели в больнице с ковидом вызвали у меня шок.

Само здание, где я лежала, напомнило мне тюремную больницу. Его просто надо снести. Это позор – работать и лечиться в таких условиях! Мы, пациенты, лежали на страшных матрасах, обшитых грубой медицинской клеенкой. Простыня не спасала. Больные с температурой под 40 лежали мокрые на этой клеенке в луже собственного пота.

В фейсбуке развернулась целая кампания помощи медработникам. Я сама работаю в медицинской среде и уважаю медиков. Но почему-то во всей этой истории совсем забыли о нас, пациентах. Со мной в палате лежала полупарализованная после инсульта бабушка, она попала сюда месяц назад. Полтора суток к ней никто не подходил. Не меняли памперсы и не кормили. Мы, соседи по палате, выпаивали и выкармливали эту бабушку сами. Медсестра кладет таблетки и уходит. Ее не волнует, что бабушка не может руку ко рту поднести. Медсестры и санитарки валились с ног: у них по 35 больных на человека. А всем плохо, всех трясет от температуры, всем нужны капельницы. Когда им еще эту бабулю кормить?

Моя соседка по палате, ей было лет 70, медленно умирала на моих глазах. Ей становилось хуже, а ее всё не переводили в реанимацию. Когда перевели, было поздно. Я уверена, женщину еще можно было спасти.

Честно говоря, в больнице я не получила никакой помощи, только стресс. Пациенты сами добивались лечения и спасения. Со мной лежали три медика, и, к большому удивлению, к ним тоже никто не подходил. Всем нам было очень плохо и страшно. В тот момент не хватало элементарного человеческого слова и поддержки.

Только один врач из всего отделения общалась с пациентами и говорила: «Не переживайте, мы сделаем всё возможное». Но она была настолько замученной, что сидела в коридоре и плакала. На таких людях всё и везут.

Люди во всем мире попали в сложнейшую ситуацию. Да, врачам тяжелее всех. И мне их искренне жаль. Но больным еще хуже. В данном случае мы все жертвы. В том числе и медики – жертвы системы, но ни в коем случае не герои…

Свой крик о помощи и медикам, и пациентам Анна Горчакова опубликовала в проекте «Имена», который рассказывал о важных социальных проблемах и занимался сбором средств на их решение. «Имена» работали только с добровольными пожертвованиями и помогали не одному человеку, а тысячам людей. Но проект попал под кампанию «зачистки» негосударственного сектора, счета арестовали, деятельность запретили, платформа по сбору средств для помощи людям заморожена…

Может быть, БРСМ перехватил инициативу помощи людям? Например, срочно организовал пошив матрасов для больниц, чтобы пациенты не лежали на клеенке в луже собственного пота? Увы, говорить легко, а делать сложно. Не сделали…

Однако вернемся к пандемии.

Пока государство расшевеливалось, защитные щитки, маски, комбинезоны для медиков начали делать волонтеры. И доставляли всё это даже в самые отдаленные уголки Беларуси: помощь получили 456 больниц и поликлиник в 142 населенных пунктах. Саму идею делать защитные щитки принес в минский хакерспейс (экспериментальную мастерскую, организованную энтузиастами) совладелец Rozum Robotics Михаил Чупринский, который подсмотрел ее в рассылке коллег нью-йоркского офиса. Он же был двигателем движения помощи медучреждениям, пока государственные люди проводили совещания и старательно делали вид, что и проблемы нет, и пандемии нет, и больницы обеспечены всем необходимым.

Что было потом? Михаила Чупринского задержали в ночь с 9 на 10 августа 2020 года (ночь после президентских выборов) в подъезде собственного дома. Те – самые ужасные и жестокие по отношению к задержанным – дни он провел в изоляторах на Окрестина и в Жодино. Сразу после выхода начал процесс регистрации бизнеса в другой стране.

Где был БРСМ, когда государство говорило, что проблемы нет, в то время как больницы – и пациенты, и медики – не имели элементарных защитных средств? Сколько они сделали щитков, сколько масок пошили? Почему не появились мастерские у крупнейшей молодежной организации, действующей под крылом государства? Почему Чупринский с единомышленниками смог увидеть проблему и заняться ее решением, а БРСМ не смог?..

Или другой вопрос. Александр Лукьянов сможет разрабатывать роботов вместо таких специалистов, как Михаил Чупринский, которые после президентских выборов в результате кампании зачистки самых активных вынужденно уехали из Беларуси?..

«Лукамол» ответил «Есть!»

Сегодня пропаганда настойчиво утверждает, что сеть НГО под видом добрых дел готовила и организовывала протесты. Чушь! Просто есть люди с активной жизненной позицией, а есть равнодушные, те, кто руководствуется исключительно собственными интересами. И если у человека активная позиция, то сегодня он с экологами очищает лес, завтра ищет потерявшихся людей, послезавтра развозит защитные маски и щитки по больницам, перечисляет собственные деньги на издание книг, оплату адвокатов пострадавшим, и так далее и тому подобное… Если человек не равнодушен к происходящему вокруг него, то ему есть дело и до смертельно больных детей, и до президентских выборов. Но если равнодушен, то пошевелиться его может заставить либо личная выгода, либо принуждение. Именно это всей своей историей демонстрирует БРСМ.

И проблема государства не в наличии активных людей, а в их отсутствии. В этом смысле «борьба за интересы государства» у нас поставлена с ног на голову. Государство должно не бороться с «народными тропами», а благоустраивать территорию именно под них. И тогда польза от этого будет всем.

Сейчас, после разгрома некоммерческих организаций, глава БРСМ утверждает, что «лукамол» справится, заполнит ниши общественной активности, которые «освободил» силовики и суды. Смешно слушать! Пупок развяжется. С подобными заявлениями может выступать только тот, кто не понимает, о чем говорит.

Публикация из № 15 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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