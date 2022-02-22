Почему Партия «Зеленые» считает, что без новых свободных и честных выборов во все органы власти, без освобождения политических заключенных, без сохранения социальных гарантий реальные позитивные перемены невозможны, и призывает проголосовать «против»

На 27 февраля 2022 года назначен референдум по внесению изменений в Конституцию. Начиная с 2016 года власти регулярно заявляли, что новый проект Конституции уже разрабатывается, что будут перераспределены полномочия между ветвями власти, но для граждан всё это было лишь словами. И только после массовых протестов в августе-сентябре 2020 года власти вернулись к этой идее и начали пытаться претворить ее в жизнь. Новая Конституция – это то, чем власти пытались задобрить возмущенных белорусов, их способ отвлечь рабочих от забастовок и митингов, способ попытаться «перевернуть страницу». Так они пытались это представить в конце 2020-го.

Когда же начался процесс разработки поправок, по наличию тысяч политзаключенных и репрессий было понятно, что участие граждан в принятии поправок будет проформой, а новая Конституция – это их попытка закрепить бесправие, поразить в правах сотни тысяч и миллионы белорусов, закрепить свою безнаказанность за в том числе и тяжкие и особо тяжкие нарушения закона, которые могли быть совершены. «Гражданин начинает быть должен!» – так предложенные поправки характеризуют государственные пропагандисты. Не государство ответственно перед народом, а народ ответственен перед государством – новшество, которое перечеркивает сам смысл понятий «конституция» и «республика».

Они внесли изменения в статью 4 и предлагают закрепить, что «демократия в Республике Беларусь осуществляется на основе идеологии белорусского государства». Что такое «идеология белорусского государства» и кто ее определяет, в Конституции не сказано.

В статье 21 они указали, что «каждый должен проявлять социальную ответственность, вносить посильный вклад в развитие общества и государства», – что это, как не закрепление в Конституции декрета №3, который известен в народе как «декрет о тунеядцах»?

В статье 45 они отказались от бесплатного и доступного здравоохранения, заменив гарантию бесплатного лечения в государственных учреждениях здравоохранения словами «за счет государственных средств в порядке, установленном законом» и уточнив, что «граждане заботятся о сохранении собственного здоровья». Значит ли это, что тех, кто не проявил заботу о здоровье, лечить не будут? Новый вариант Конституции отдает это на откуп законам.

В статье 47 гарантия права на социальное обеспечение «в старости» было заменено на гарантию права социального обеспечения «по возрасту». Зачем было сделано это изменение? Для того, чтобы продолжить пенсионную реформу, которую власти проводят уже несколько лет и которую намерены продолжать и развивать?

Предложенные поправки обязывают каждого гражданина быть «патриотом» в статье 54, а в статье 52 обязывают чтить «государственные символы». Как понимают власти патриотизм, мы хорошо увидели за последние полтора года: рабское раболепие перед властью они принимают за патриотизм.

В политической части наступление на человека идет так же безапелляционно, как и в социальной. В статье 64 вводятся «иные цензы» для депутатов, которые будут определяться законами. Эта статья – возвращение к еще царским практикам, когда выборы были неравными и на них существовал имущественный ценз на выборах. В статье 80 указывается, что президент не может иметь ранее гражданства иного государства, вида на жительства или иного документа иностранного государства, дающего право на льготы и иные преимущества. Это дополнение закрывает возможность баллотироваться в президенты тем, кто учился за границей, выезжал на заработки, кто получил звание иностранного члена академии наук или почетного члена иностранной академии наук.

Наиболее возмутительными являются поправки в статью 89, где указывается, что президент, прекративший свои полномочия, обладает неприкосновенностью, охраняется законом и не может быть привлечен к ответственности. Фактически в Конституции предлагают закрепить неподсудность верховной исполнительной власти.

Обсуждая поправки в Конституцию, чаще всего говорят про Всебелорусское народное собрание, и этот ненужный орган получает гигантские полномочия, в том числе утверждать результаты выборов, отстранять президента, издавать обязательные для исполнения решения, отправлять белорусские войска за границу. То, что власти пытаются представить как «торжество демократии», является на деле ее бесцеремонным попранием, так как не определен не только порядок, но и сами принципы отбора в этот орган.

В 2022 году должны были пройти выборы в местные Советы депутатов. Вероятно, опасаясь результатов и реакции избирателей, власти перенесли их на 2023 год. В 2020 году Александр Лукашенко обещал брестчанам, что проведет местный референдум по аккумуляторному заводу, и нарушил свое обещание: референдума в Бресте не будет. Выборы парламента переносятся на 2024 год.

В основной день голосования, 27 февраля 2022 года, миллионы белорусов придут на избирательные участки и увидят в бюллетене вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?» Белорусская партия «Зеленые» считает, что без новых свободных и честных выборов во все органы власти, без освобождения политических заключенных, без сохранения социальных гарантий реальные позитивные перемены невозможны, и призывает проголосовать «против».

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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Центральный комитет Белорусской партии левых «Справедливый мир», рассмотрев вопрос «О республиканском референдуме», принял решение не поддерживать предлагаемые поправки в Основной закон и призвал граждан не голосовать за принятие изменений и дополнений в Конституцию.

В принятом постановлении отмечается, что предлагаемые поправки в Конституцию Республики Беларусь ликвидируют многие конституционные гарантии реализации важнейших социальных и политических прав граждан, а также создают лишний орган государственной власти – Всебелорусское народное собрание, который наделяется исключительными полномочиями, но при этом не избирается гражданами на всеобщих выборах.

В целом вынесенные на референдум изменения в Конституции не способствуют выходу страны из политического кризиса, развитию и демократизации политической системы Беларуси.

Организованное властями обсуждение предлагаемых нововведений в Конституцию свелось к пропаганде официальной точки зрения. В государственных средствах массовой информации замалчиваются альтернативные позиции и критика по вопросам предлагаемых изменений в Основной закон страны.

Белорусская партия левых «Справедливый мир» приняла решение не поддерживать предлагаемые поправки в Основной закон и призвала граждан не голосовать за принятие изменений и дополнений в Конституцию, так как в них содержатся новации, которые противоречат основополагающим принципам правового социального государства и народовластия.

Публикация из № 15 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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