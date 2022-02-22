27 декабря 2021 года был обнародован проект изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь для всенародного обсуждения. Мнения граждан по корректировке закона, разные предложения направлялись в Национальный центр правовой информации. Спустя какое-то время появились сообщения, что таких предложений и дополнений было внесено более 9 тысяч.

Не остались безразличными и брестские активисты. Члены оргкомитета по созданию общественного объединения «Гражданское согласие» и Брестской городской организации партии «Справедливый мир» передали свои предложения 19 января 2022 года. Но уже 20 января был опубликован итоговый вариант изменений и дополнений в Конституцию. Что это за обсуждения, которые шли менее одного месяца и почему дата окончания этого обсуждения не была объявлена заранее? Более того, как можно было за считанные дни глубоко проанализировать тысячи и тысячи точек зрения насчет изменений и дополнений в действующую Конституцию? Скажу прямо: власти подошли к этому формально. А ведь речь идет о судьбоносном документе.

А как формировались избирательные комиссии? Вот пример. От общественных объединений в Брестскую областную комиссию было выдвинуто 10 представителей. Но ни один из них не прошел. Даже та же Мария Волкова, член партии «Справедливый мир», которая до этого три раза входила в состав областной и два раза в состав участковой избирательных комиссий.

То же произошло при формировании территориальных комиссий. Александр Денисенко, который на выборах депутатов Палаты представителей в 2019 году был членом окружной комиссии избирательного округа №1 Ленинского района города Бреста, в комиссию не попал, как и Леонтий Чипурных не был включен в территориальную комиссию Московского района Бреста. Из 18 представителей партии «Справедливый мир» ни один человек не смог пройти ни в одну из областных, городских и территориальных избирательных комиссий Республики Беларусь.

Из представителей каких политических и общественных структур сформированы избирательные комиссии? Ясное дело – это в основном члены Коммунистической партии Беларуси, «Белой Руси», БСРМ, Белорусского союза женщин и Союза офицеров, профсоюзных и ветеранских организаций. Как было и пять, и десять лет назад, так и теперь. Это называется демократия по-белорусски.

Людмила ДЕНИСЕНКО.

Брест.

Публикация из № 15 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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