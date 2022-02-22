На днях в редакцию заходил известный композитор Эдуард Ханок. Говорит, был рядом в поликлинике, сдавал анализы после перенесенного коронавируса.

Как всегда, Ханок на позитиве: сыплет свежими анекдотами, планирует новые проекты, готовится к поездкам и выступлениям. И это при том, что в конце апреля этого года Эдуарду Семеновичу стукнет 82 года! Откуда столько позитивной энергии в наше непростое время?

О болячках

Эдуард Ханок заболел сразу после возвращения из Москвы.

«Меня в «Ласточке» просквозило, – рассказывает он. – Там сквозняк небольшой, двери открываются туда-сюда, а я еще разделся с пылу с жару. Но я всё равно люблю на этом поезде в Москву ездить, он очень удобный: выходит из Минска в 6 утра и приезжает в Москву в 13 часов дня. Удобнее, чем на самолете: пока до аэропорта доедешь, зарегистрируешься, прилетишь, до города доберешься… И билет на поезд дешевле стоит – если не ошибаюсь, что-то около 75 рублей.

Так вот в конце января я приехал в Минск и в тот же вечер почувствовал недомогание. Лечился, как при обычной простуде. Температура держалась только один день – чуть выше 38. Но зато кашель с самого начала был очень сильный. Лежать вообще не мог – кашель душил просто. Дочь сделала мне экспресс-тест – сказала, что вирус обнаружен. Я обратился к доктору, думал даже госпитализироваться, но врач сказал, что ситуация некритичная, поэтому лечитесь лучше дома. Мне прописали антибиотики, врач приходила, слушала меня. А сейчас всё уже почти закончилось, лишь легкие покашливания остались.

В общем, пытался меня взять этот ковид, прицепился, но у него не получилось, я оказался сильнее, и он быстро ушел».

Эдуард Семенович сожалеет, что из-за этой болячки пропустил несколько важных мероприятий в Москве, в том числе и большой юбилейный концерт, посвященный 90-летию знаменитого советского поэта-песенника Игоря Шаферана.

«Знаете, к какому выводу я пришел? – рассуждает Ханок. – Ковид – он как гиена, сильнее всего крутит тех, у кого измотан организм, у кого нет энергии, кто ослаблен, в том числе и морально. А сильные духом могут противостоять этому вирусу».

О секрете молодости

Сейчас Эдуард Ханок часто выступает в школах. «Аудитория просто пищит!» – рассказывают те, кто видел его в деле. Хотя многим не верится: ну как 80-летний композитор может завести молодежь, они уже совершенно другую музыку слушают, Ханок – прошлый век. Оказывается, всё не так просто. Эдуард Семенович с молодым поколением на одной волне и на общей ноте: он поет с подростками и школьниками именно те песни, которые сейчас в тренде. И поэтому уходит под продолжительные овации.

«У меня попурри минут на 15, которое состоит из самых популярных нынче хитов, – рассказывает мне Эдуард Семенович. – Зал всегда подпевает! Нынешняя молодежь наизусть знает Хабиба с «Ягодой-Малинкой», «Ты пчела – я пчеловод», «Звук поставим на всю», «Всё нормально у хулигана», песни Тимы Белорусских. Это то, что сейчас у них в ходу. Моргенштерна, правда, я еще не включил в свое попурри, но сейчас как раз изучаю. Вы бы видели, что творится на моих выступлениях и под какие аплодисменты меня провожают! Я с ними действительно на одной волне».

Эдуард Ханок говорит, что открыл секрет молодости.

«Если каждый день наполнять себя новыми ритмами, новой энергетикой, то организм будет оставаться в тонусе, – говорит он. – Ведь от чего люди стареют? От того, что проживают свое время и остаются в нем, засыхают, не открывают для себя ничего нового, теряют смысл жизни. А вы думаете, это так просто – изучать новое, впитывать новую энергетику, перестраиваться на современный лад? Сложно! Но никогда не стоит останавливаться перед трудностями. Нужно двигаться вперед, в любом возрасте развиваться, впитывать всё новое. Тогда и молодость останется. И главное, чтобы было чем заниматься. Иначе смысл жизни теряется, ничто не держит больше…»

О финансах

Эдуард Ханок если и хандрит, то недолго. И, наверное, лишь тогда, когда никто не видит. Говорит, что у него есть поводы не только для оптимизма, но и для супероптимизма.

«Например, именная скамеечка в Бресте, именная елочка возле филармонии в Минске, каждое 9 Мая в России на параде звучит моя музыка – это поводы для оптимизма, – говорит Ханок. – Но я понимаю, что скамеечку могут убрать, елочка завянет, а музыку со временем, может, и перестанут крутить. Но тогда у меня есть высший оптимизм: закон творческой волны. Он останется навсегда. И даже не важно, в моей интерпретации или нет. Фактически под мою дудку пляшет весь мир: все проблемы, в том числе и политические, – всё можно разложить с точки зрения моего закона творческой волны.

Мы все периодически проводим ревизию своей жизни: что сделано и как. Так вот ревизия показала, что моя творческая жизнь сложилась идеально. Сначала была классическая музыка – она дала мне ум и возможность получить диплом, стать членом Союза композиторов. Затем я на этой основе безболезненно занялся попсой, которая дала мне возможность финансово обеспечить свою жизнь. Я получаю авторские, и сейчас, даже если не буду работать, худо-бедно смогу прожить, в этом смысле я абсолютно защищен. И поэтому уже могу позволить себе заниматься наукой, которая, как известно, никогда особенно хорошо не финансировалась, кроме каких-то, может, специальных проектов. Вот и получается, что у меня всё удачно сложилось. И я верю, что это еще не конец. Как поется в песне на слова Игоря Шаферана, к которой я написал музыку: «То ли еще будет!»

Публикация из № 15 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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