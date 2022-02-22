Министр культуры Анатолий Маркевич настойчиво оправдывает увольнения по политическим мотивам. «Если люди занимают деструктивную позицию,

мое глубокое убеждение – на работе в госслужбе они находиться не могут». «Если работаешь на госслужбе – должен быть приверженец государственной власти. Это мое убеждение. Оно не меняется на протяжении многих десятилетий», – заявил он во время недавней прямой телефонной линии.

Но читаем статью 39 Конституции: «Граждане Республики Беларусь в соответствии со своими способностями, профессиональной подготовкой имеют право равного доступа к любым должностям в государственных органах».

То есть Конституция определяет только два критерия для доступа к государственным должностям – способности и профессионализм. О том, что человек должен поддерживать власть, быть сторонником действующей власти, что ему запрещено быть членом оппозиционных партий, голосовать за оппозиционного кандидата, не сказано ни слова. Получается, что личные убеждения министра Маркевича никак не соответствуют главному закону страны. Лично Анатолий Маркевич может быть убежден в чем угодно, но как чиновник и гражданин он обязан руководствоваться требованиями Конституции.

Поэтому у меня вопрос: есть ли в Беларуси государственный орган, чиновник, которые могут заставить министра руководствоваться не своими убеждениями, а Конституцией и не распространять дезинформацию насчет того, кто может занимать государственные должности?



Публикация из № 15 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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