Депутаты Госдумы проголосовали за ратификацию договоров о дружбе и сотрудничестве с “ДНР” и “ЛНР” – самопровозглашенными “республиками” на востоке Украины, о признании которых накануне объявил президент России Владимир Путин.

Как сообщает ВВС, оба договора депутаты Госдумы ратифицировали единогласно. “За” проголосовали 400 парламентариев. Принятие закона о ратификации депутаты Госдумы встретили стоячей овацией.

Также единогласно депутаты проголосовали за ускоренное вступление в силу обоих документов. Они должны в ступить в силу со дня опубликования, то есть во вторник, 22 февраля.

Остается непонятным, в каких границах Россия признает “республики”. Согласно своим “конституциям”, они претендуют на всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины, но фактически контролируют лишь ее небольшую часть.

Путин подписал указы о признании независимости “ДНР” и “ЛНР” накануне вечером. Вместе с этим он поручил вооруженным силам России “обеспечить поддержание мира” в республиках.

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