Германия решила приостановить сертификацию “Северного потока-2”. Решение принял канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Об этом сообщает “РБК-Украина” со ссылкой на DW.
По его словам, Минэкономики ФРГ даны соответствующие указания приостановить сертификацию.
Шольц заявил, что газопровод не может быть запущен в этих кризисных условиях.
Он сказал журналистам в Берлине, что его правительство принимает меры в ответ на действия России в Украине.
“Это звучит технически, но это необходимый административный шаг. Сертификация трубопровода невозможна, а без этой сертификации “Северный поток – 2″ не может начать работу”, – сказал Шольц.
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